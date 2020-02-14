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      Спецоперация Кремля: Саакян предположил, что Зеленского могли подставить в Омане

      Актуальное интервью Читати новину українською

      О информации о встрече Владимира Зеленского и Николая Патрушева в Омане и скандальном плане "завершение войны в Украине" – в эфире 24 канала рассказал политолог Олег Саакян.

      Скандал вокруг Зеленского и Патрушева в Омане

      Маловероятно, что эта встреча действительно состоялась. Ведь слишком много предположений. Раньше говорили о Суркове, потом Казаке, а теперь о Патрушеве.

      Важно! Кто такой Патрушев и обсуждают ли в России якобы его встречу с Зеленским

      Хотя есть объективные обстоятельства, из-за которых могла произойти задержка во времени, самолет из Москвы и тому подобное. Но это предположение имеет место из-за того, что Банковая, во-первых, провалила коммуникацию, а, во-вторых, до сих пор не объяснила, что это была за поездка в Оман. Они сами напустили дым и заврались в разных версиях и этим дали поле для манипуляций. И теперь не только Зеленский стал объектом для удара, а фактически вся страна являются заложниками того, что Банковая не назвала реальных причин визита.


      Политолог Олег Саакян

      Неофициальные версии визита Владимира Зеленского в Оман:

      • Отпуск президента. Из-за того, что Офис Президента не анонсировал отпуск Зеленского, на скорую руку придумали официальную встречу, на которую он якобы уехал.
      • Зеленскому могли пообещать определенную встречу в Омане.

      По моему мнению, Зеленский не наступал бы на такие грабли в первый же год. Тем более после Мальдив Порошенко. Действительно могли договариваться о встрече, потому что очень быстро появились фото из отеля, где остановился Зеленский. Хотя сделать это не так легко.

      Что известно о скандале с Порошенко и Мальдивами?
      В 2018 году журналисты программы "Схемы" распространили информацию, что Порошенко провел на Мальдивах новогодние каникулы, но это не афишировал. Когда дело получило огласку, информацию о поездке подтвердила прессслужба ексгаранта. По ее словам, оплачивал Порошенко поездку из собственного кармана, а ничего не говорил об этом из соображений безопасности.

      Журналисты выяснили, что поездка на Мальдивы стоила Порошенко меньшей мере 500 тысяч долларов, а на питание из этой суммы было потрачено около 17 тысяч долларов. В целом все дополнительные услуги составили 37 тысяч 550 долларов.

      А не была ли это спецоперация русских? А не было ли каких-то коммуникаций, которые могли быть записаны и теперь лежат в российских спецслужбах в виде компромата. Мы можем выдвигать ряд версий и ни одна из них не будет положительной для украинского общества. Потому что с самого начала надо было честно сказать, это отпуск, или действительно встреча.

      Что известно о расследовании программы "Схемы": главное

      • Журналисты программы "Схемы" в своем расследовании заявили, что 8 января в Омане Владимир Зеленский встречался с главой Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Мол, самолет, прилетевший в Оман из Москвы, привез туда влиятельного российского чиновника. И якобы на этом самом самолете Зеленский прилетел из Омана в Украину из-за сбитого в Иране украинского "Боинга".
      • Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак первым прокомментировал расследование: по его словам, в материале нет фактов. Впоследствии офис Президента официально сообщил, что будет судиться.
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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости политики Новости Украины Мальдивы Скандал Расследования Журналисты Офіс Президента Владимир Зеленский Зарубежные визиты Зеленского
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