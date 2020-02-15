ОП будет судиться со "Схемами": у кого больше шансов на победу

Представители ОП отреагировали на расследование "Схем" и заявили, что Владимир Зеленский не встречался с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым в Омане. В ОП отметили, что будут судиться с журналистами из-за так называемой манипуляции. Последние заявили, что не утверждали о встрече Зеленского, а лишь предполагали. Это означает, что если ОП захочет судиться, то может проиграть.

Такое мнение в эфире 24 канала высказала член Совета по вопросам свободы слова Татьяна Попова.

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По ее словам, ОП имеет меньшие шансы на победу после того, как журналисты сами сказали, что они не утверждали о встрече Зеленского с Патрушевым, а лишь предполагали, что она могла быть и требовали объяснений от властной верхушки.

"У меня есть два близких юриста: Найем и Бурмагин. Маси считает, что проиграет ОП, если они и дальше будут судиться. Ведь журналисты уже сказали, что они не утверждали, что Зеленский встречался с Патрушевым. Бурмагин считает, что ОП теоретически может и выиграть", – рассказала Попова.

Руководителя ОП Ермак заявил о том, что расследование – манипуляция, и может вызвать ложные суждения у общества. Однако, по мнению Поповой, за это будет сложно "осудить".

Я не уверена, что у нас в законодательстве есть понятие манипуляции. Не думаю, что с этой точки зрения можно сделать... Журналисты признали, что у них нет доказательств, и что они не делали утверждения. Мне лично кажется, что этого было бы достаточно. Я не знаю, как себя поведет ОП,

– подчеркнула Попова.

Она добавила, что любые судебные дела с журналистами приводят к ухудшению репутации тех, кто подает против них иск.

"Честно говоря, я вообще против любых судов с журналистами, потому что это всегда все-таки работает против человека, который подает этот иск", – пояснила член Совета по вопросам свободы слова.

Также она предполагает, что в целом история с Зеленским в Омане может быть следствием работы россиян – такой себе спецоперацией Кремля. Такое же мнение разделяет и политолог Олег Саакян, который рассказал об этом в эфире 24 канала.

Что известно о расследовании программы "Схемы"

Журналисты "Схем" в расследовании рассказали, что 8 января в Омане Владимир Зеленский мог встретиться с главой Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Мол, последнего мог туда привезти самолет, прилетевший в Оман из Москвы. И якобы этим самым самолетом Зеленский прилетел из Омана в Украину из-за сбитого в Иране украинского боинга. Причем вернулся почти на сутки позже, чем мог.



Николай Патрушев

В то же время расследователи показали, как накануне в России находились мэр Харькова Геннадий Кернес вместе с братом экс-депутата от Партии регионов Эльбруса Тедеева. Помощником последнего на общественных началах в течение трех созывов был новый глава Офиса Президента Андрей Ермак. Все фигуранты расследования отрицают, что встречались с Патрушевым в Омане.