Кто такой Патрушев и обсуждают ли в России его якобы встречу с Зеленским
Журналисты программы "Схемы" заявили, что во время своего визита в Оман Владимир Зеленский встретился с главой Совбеза России Николаем Патрушевым. Ранее в Офисе Президента подчеркнули, что Зеленский "не знаком, никогда не общался по телефону, не встречался и, соответственно, не обсуждал никаких вопросов с Николаем Патрушевым".
Патрушев является приближенным к Владимиру Путину. Их связи подтверждает то, что когда глава Кремля ушел с поста главы ФСБ, то Путин передал эту должность именно Патрушеву. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов.
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По мнению Доброхотова, в иерархии силовиков России Патрушев является весомой фигурой. И после вторжения РФ в Украину люди Патрушева и Суркова контролировали ситуацию на местах, в частности, были в администрациях Донецкой и Луганской областей.
Кроме политического контроля над оккупированными территориями, была и силовая линия, которую курировал Патрушев. В целом он занимается большим количеством разнообразных операций. По информации нашего источника, отравление Скрипаля было организовано Патрушевым. Возможно, это был приказ, который согласовали с Путиным,
– отметил Доброхотов.
"Этот человек, как глава Совбеза, может контролировать сразу много силовых ведомств и других спецслужб. Также он может отвечать за политические приговоры", – добавил шеф-редактор The Insider.
Он сообщил, что в Кремле информацию о встрече Зеленского и Патрушева почти не обсуждают. Также Роман Доброхотов подчеркнул, что государственные каналы вряд ли ее будут освещать.
Что известно о расследовании программы "Схемы": главное
- Журналисты программы "Схемы" намекают на то, что 8 января в Омане Владимир Зеленский встречался с главой Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Мол, самолет, прилетевший в Оман из Москвы, привез туда влиятельного российского чиновника. И якобы тем самым самолетом Зеленский прилетел из Омана в Украину из-за сбитого в Иране украинского "Боинга".
- В то же время журналисты показывают, как накануне в России находятся мэр Харькова Геннадий Кернес вместе с братом экс-депутата от "Партии регионов" Эльбруса Тедеева. Помощником последнего на общественных началах в течение трех созывов был новый глава Офиса Президента Андрей Ермак. Все фигуранты расследования отрицают, что встречались с Патрушевым в Омане.
- Руководитель ОП Андрей Ермак первым прокомментировал расследование: по его словам, в материале нет фактов. Впоследствии Офис Президента официально сообщил, что обратится в суд.
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