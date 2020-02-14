Кто такой Патрушев и обсуждают ли в России его якобы встречу с Зеленским

Журналисты программы "Схемы" заявили, что во время своего визита в Оман Владимир Зеленский встретился с главой Совбеза России Николаем Патрушевым. Ранее в Офисе Президента подчеркнули, что Зеленский "не знаком, никогда не общался по телефону, не встречался и, соответственно, не обсуждал никаких вопросов с Николаем Патрушевым".

Патрушев является приближенным к Владимиру Путину. Их связи подтверждает то, что когда глава Кремля ушел с поста главы ФСБ, то Путин передал эту должность именно Патрушеву. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов.

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По мнению Доброхотова, в иерархии силовиков России Патрушев является весомой фигурой. И после вторжения РФ в Украину люди Патрушева и Суркова контролировали ситуацию на местах, в частности, были в администрациях Донецкой и Луганской областей.

Кроме политического контроля над оккупированными территориями, была и силовая линия, которую курировал Патрушев. В целом он занимается большим количеством разнообразных операций. По информации нашего источника, отравление Скрипаля было организовано Патрушевым. Возможно, это был приказ, который согласовали с Путиным,

– отметил Доброхотов.

"Этот человек, как глава Совбеза, может контролировать сразу много силовых ведомств и других спецслужб. Также он может отвечать за политические приговоры", – добавил шеф-редактор The Insider.

Он сообщил, что в Кремле информацию о встрече Зеленского и Патрушева почти не обсуждают. Также Роман Доброхотов подчеркнул, что государственные каналы вряд ли ее будут освещать.

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