Брошенный Богдан, миньоны Януковича и первые обещания Ермака – итоги программы "Голобородько"

Новго главу ОП Андрея Ермака можно смело назвать человеком недели. В той или иной степени, все важнейшие события и новости касались именно его. Сначала все обсуждали, что же могло случиться, что он заменил Андрея Богдана. Затем все пытались понять, что нового принесет он на Банковую. Кульминацией недели стал новый скандал с его участием.

Богдан на вихід

Не можна сказати, що новина не очікувана, але тільки на моїй пам'яті це вже третій раз Богдана звільняють. А тому перша емоція, яку вона викликала звучала так: "Невже знову?" Однак цього разу вс ебуло по-справжньому.

У причинах звільнення Богдана та чому саме Єрмак став його наступником – читайте тут.

Відео: в чому причини відставки Богдана

Чого очікувати від Єрмака

Вже наступного дня після призначення Андрій Єрмак дав прес-конференцію, на якій детально розповів, що планує робити на посаді і яких змін чекати. Його промову я детально розбирав, ледь не по словах. І пояснював, що означають ті чи інші обіцянки і заяви.

Чого чекати від Єрмака і що наобіцяв новий голова ОП – читайте тут.

Відео: про що були перші заяви Єрмака

Скандал з розслідуваннями "Схем"

Журналісти видання "Радіо Свобода" – програми "Схеми" – стверджують, що знайшли скелети у шафі новоспеченого голови офісу Андрія Єрмака. І з огляду на те, що скелет тримає в одній руці балалайку, а в іншій матрьошку, – питання серйозне.

До теми: ОП судитиметься зі "Схемами": у кого більше шансів на перемогу

Так, варто зізнатися, що ніяких прямих доказів зустрічі українських і російських посадовців в Омані журналісти не надали. Посилалися лише на свої джерела, які не можуть розголошувати. Тож тільки глядач може вирішити для себе чи вірити в те, що президент України нібито зустрічався з правою рукою Путіна – Секретарем Радбезу Росії Патрушевим.

Що відомо про розслідування "Схем" Журналісти "Схем" у розслідуванні розповіли, що 8 січня в Омані Володимир Зеленський міг зустрітися з головою Радбезу РФ Миколою Патрушевим. Мовляв, останнього міг туди привезти літак, який прилетів до Оману з Москви. І нібито цим самим літаком Зеленський прилетів з Оману в Україну через збитий в Ірані український боїнг. При чому, повернувся – майже на добу пізніше ніж міг.



Водночас, розслідувачі показали, як напередодні в Росії перебувають мер Харкова Геннадій Кернес разом із братом екс-депутата від "Партії регіонів" Ельбруса Тедеєва. Помічником останнього на громадських засадах протягом трьох скликань був новий голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Усі фігуранти розслідування заперечують, що зустрічались з Патрушевим в Омані.

Офіс Президента стверджує, що це наклеп. Крім того, у офіційній заявіОП сказано, що вони вимагають спростування опублікованої інформації і будуть позиватися до суду. Ситуація цікава, бо у "Радіо Свобода" – репутація незалежного і неупередженого видання. Що ж, будемо спостерігати і далі за перебігом цього двобою заяв і звинувачень.

Посіпаки Януковича в ділі

Але це ще не усі важливі події цього тижня. Напередодні 6-ї річниці масових розстрілів на Майдані, одіозне видання "Страна.ua" опублікувало статтю безіменного автора, який своєю риторикою намагається змістити акценти і дегероїзувати учасників Революції Гідності.



Скандальна стаття

Зміст цього маніпулятивного матеріялу я переказувати не буду. Проте пропоную розібратися в тому, чому ж колишні посіпаки Януковича так сильно намагаються змусити суспільство переглянути оцінку подій 6-річної давнини.

Як посіпаки Януковича хочуть повернути владу – читайте тут.

Відео: навіщо люди Януковича поширюють маніпуляції