Как используют язык вражды приспешники Януковича

Политики из далекого прошлого как зомби пытаются восстать из могил и вернуться в нашу жизнь. На каналах Медведчука всячески разжигают вражду и ненависть ко всему украинскому. И не потому, что ненавидят эту страну с ее культурой, а потому, что больше предложить ничего не могут.

Андрій Портнов

Нещодавно одіозний політик, колишній посіпака Януковича, Андрій Портнов опублікував попередження: "Друзі, для майбутніх фільтраційних цілей, наша команда починає комплекс заходів по ідентифікації активістів і решти бродячого злочинного непотребу". Вже тоді у мене було чітке передчуття, що це буде чергова порція бруду і брехні.

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Посіпака Януковича брехав про Віталія Дейнегу, відомого волонтера і керівника благодійного фонду "Повернись живим".



Керівника фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега

З 2016 року до сьогоднішнього дня фонд зібрав для потреб української армії понад 161 мільйон гривень і понад 160 з них використав. На сайті "Повернись живим" є детальний звіт. Тобто усе можна перевірити. Здавалося б до чого можна було причепитись? Але Портнов обмежується тільки власною фантазією.

Віталій Дейнега 19 років мав основний заробіток від блогодійного фонду повернись живим, – сказав Портнов.

Напевно автор цих слів сподівався, що глядач запалає ненавистю до Дейнеги. І так би і було, якби не одне, але – благодійний фонд "Повернись живим" зареєстрований у березні 2015 року.

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В розпорядженні Портнова був якийсь документ без назви, в якому вказані усі доходи нібито Дейнеги. Портнов стверджує, що основні заробітки Дейнеги принесла благодійність. Поквартальна запралата від благодійного фонду вказана в ньому у розмірі від 3 до 14 тисяч, тобто від 1 до 5 тисяч в місяць. В той же час вказані і інші джерела доходу. Які в середньому у 10 разів більші ніж у фонді.



Документ начебто з доходами Дейнеги

Це ж така еталонна брехня. Коли не просто говорять неправду, а ще і одразу надають так звані докази обману. Усі знають, що Портнов, Лукаш, Гужва і його жовте видання Страна.ua брешуть і маніпулюють, але коли говорять завжди прикриваються якимось документом. То що виходить, що усі ті документи, просто декорації і реквізити.

Розжигатєлі ворожнечі і війни

Портнов обурювався тому, що Нацрада з питань телебачення прагне перевіряти канали Медведчука, а не перевіряє канали Порошенка. Він назвав це "шоу для якихось дегенератів, де вони розпалюють ворожнечу і Нацрада цього не помічає". І він не один такий борець за "справедливість".

Олена Лукаш, колишній член "Партії регіонів" і міністр юстиції Януковича, теж нібито проти розпалювання ворожнечі. Як тільки вони починають говорити про те, що ворожнечу розпалювати не можна одразу цікавтесь на кого вони працюють: Медведчука, Портнова, Гужву чи Шарія.



Кому належать українські телеканали / інфографіка 24 каналу

Звісно, заради справедливості, варто сказати: рівень напруги і нетерпимості в українському суспільстві за останні шість років справді виріс. Мені складно уявити, як розпалювання ворожнечі з одного боку може зупинити іншу, як це наближає нас до миру чи якогось примирення?

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Це дуже неприємна реальність, усвідомлення якої, особисто мені, дається складно. А ще складніше знайти спосіб цьому протистояти. Бо той хто бреше і маніпулює обмежений тільки своєю фантазією. А щоб розказати правду її ще треба знайти.