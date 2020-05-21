Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ КОРОНАВИРУС COVID-19

Очередной скандал с каналом Медведчука: Нацсовет взялся за проверку NewsOne

- Читати новину українською
Нацсовет проверит NewsOne - скандал с каналом Медведчука
Что известно о скандале с каналом NewsOne?

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания 21 мая назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne. Все из-за скандальных высказываний, которые там прозвучали в День памяти и примирения.

Соответствующее решение было принято на заседании, сообщает пресс-служба Нацсовета. Там заявили, что целью проверки станет изучение соблюдения каналом требований закона о недопустимости разжигания вражды и ненависти.

К теме Нацсовет оштрафовал телеканал Медведчука более чем на 100 тысяч гривен

О каких нарушениях NewsOne идет речь

  • Мониторинг, проведенный 8 – 10 мая, зафиксировал в эфире трансляцию телепрограммы "Противостояние". Ведущими тогда были журналисты Вячеслав Пиховшек и Диана Панченко.
  • В частности, гость канала политолог Вадим Карасев рассказал про "еврейские дивизии СС".
  • В Нацсовете отметили, что распространенные мнения о службе значительного количества евреев в войсках нацистского Третьего Рейха и существование еврейских дивизий СС имеют признаки отрицания и искажения Холокоста.
  • Проверка телекомпании состоится после завершения карантина.

Кто контролирует каналы 112 Украина, NewsOne и ZIK?5 октября 2018 года Виктор Медведчук руками своего бизнес-партнера Тараса Козака выкупил NewsOne у Андрея Портнова (экс-заместителя главы АП времен Януковича). 14 декабря 2018 года Тарас Козак купил уже телеканал 112.Украина. Ранее он принадлежал гражданину Германии Эдуарду Катцу, хотя уже тогда журналисты-расследователи называли Медведчука неофициальным владельцем канала.

14 июня 2018 года стало известно о соглашении между львовским олигархом Петром Дыминским и Тарасом Козаком: последний приобрел медиахолдинг ZIK.

К теме Как используют язык вражды приспешники Януковича

українські телеканали
Кто из олигархов контролирует украинские телеканалы / Инфографика 24 канала

Автор: Эмал Наби
Теги: Новости Украины Скандал Голокост евреи Журналисты Медиа СМИ Виктор Медведчук Новости политики
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Пандемия ценою в девять триллионов: почему Трамп взялся за Китай
сегодня , 14:50 Пандемия ценою в девять триллионов: почему Трамп взялся за Китай
Ель Мюрид
Экология и выборы: как политики манипулируют на теме защиты окружающей среды
сегодня , 13:23 Экология и выборы: как политики манипулируют на теме защиты окружающей среды
Інна Жолобович
Дома в старых контейнерах: как обустроили 21 микроотель в Германии – фото
15 мая , 13:39 Дома в старых контейнерах: как обустроили 21 микроотель в Германии – фото
Ростислав Струтинський