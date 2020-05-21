Очередной скандал с каналом Медведчука: Нацсовет взялся за проверку NewsOne

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания 21 мая назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne. Все из-за скандальных высказываний, которые там прозвучали в День памяти и примирения.

Соответствующее решение было принято на заседании, сообщает пресс-служба Нацсовета. Там заявили, что целью проверки станет изучение соблюдения каналом требований закона о недопустимости разжигания вражды и ненависти.

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О каких нарушениях NewsOne идет речь

Мониторинг, проведенный 8 – 10 мая, зафиксировал в эфире трансляцию телепрограммы "Противостояние". Ведущими тогда были журналисты Вячеслав Пиховшек и Диана Панченко.

В частности, гость канала политолог Вадим Карасев рассказал про "еврейские дивизии СС".

В Нацсовете отметили, что распространенные мнения о службе значительного количества евреев в войсках нацистского Третьего Рейха и существование еврейских дивизий СС имеют признаки отрицания и искажения Холокоста.

Проверка телекомпании состоится после завершения карантина.

Кто контролирует каналы 112 Украина, NewsOne и ZIK?5 октября 2018 года Виктор Медведчук руками своего бизнес-партнера Тараса Козака выкупил NewsOne у Андрея Портнова (экс-заместителя главы АП времен Януковича). 14 декабря 2018 года Тарас Козак купил уже телеканал 112.Украина. Ранее он принадлежал гражданину Германии Эдуарду Катцу, хотя уже тогда журналисты-расследователи называли Медведчука неофициальным владельцем канала.



14 июня 2018 года стало известно о соглашении между львовским олигархом Петром Дыминским и Тарасом Козаком: последний приобрел медиахолдинг ZIK.

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