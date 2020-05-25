Три пальто Медведчука и 97 компаний Марченко: кум Путина обнародовал свое космическое состояние

Виктор Медведчук - кум Путина и нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" - подал электронную декларацию за 2019 год. Заработал политик 61,6 миллиона гривен, большинство из которых получил в качестве зарплаты или дивидендов от фирм, владелицей которых является его жена – Оксана Марченко.

Состояние Медведчука: политик обнародовал декларацию за 2019

Какое ценное имущество и какие доходы задекларировал политик, разбирался 24 канал . Соответствующие сведения появились на сайте НАПК 24 мая.

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Декларация Виктора Медведчука содержит сотни позиций, поэтому выберем только самое главное и самое интересное.

Недвижимость и транспорт

6 участков земли у Медведчука, одиннадцать – у Марченко.

Оксана Марченко также имеет 3 дома, тогда как ее муж только 2.

Транспортный автопарк семьи: у Медведчука – восемь автомобилей марок BMW, Mercedes, Toyota, Renault и MAYBACH. У Марченко, конечно, больше – 11 машин.

Особенно ценное движимое имущество

Более десяти наручных часов элитных брендов (например Rolex, Breguet, Vacheron Constantin) имеет Медведчук, и еще около двух десятков – его жена Оксана Марченко.

У Оксаны Марченко – сотни ювелирных изделий брендов Cartier, Dolce and Gabbana, Graff, Bulgari и других.

Депутат задекларировал немало дорогой одежды, среди которых 17 костюмов, три кашемировых пальто Dolce and Gabbana, две меховые дубленки от Brioni и Lanvin, и, конечно, запонки с драгоценными камнями.

Перечислить одежду Оксаны Марченко нереально. Отметим разве что 34 платья Dolce and Gabbana.

Из "домашнего" и повседневного

Аппарат вакуумного массажа LPG,

14 персидских ковров и 10 итальянских,

18 люстр и 7 антикварных часов,

Мебель Provasi и Marge Garson.

Книги, иконы, картины

Виктор Медведчук любит читать – особенно, редкие и ценные книги. В его декларации, в частности, содержатся следующие:

Фрагмент Библии Гутенберга 1455.

Рукописное Евангелие XV века,

"Апостол" Ивана Федорова 1574 года,

"Грамматика" Мелетия Смотрицкого 1648 года,

"Описание Украины" Гийома де Боплана 1660 года.

Также в декларации указаны коллекции книг от XVII до XX веков, в общем которых – более 8000.

Не обошел вниманием политик и изобразительное искусство. Он имеет 110 картин русских художников, 80 – украинских, 24 картины европейской живописи, 201 – только закарпатских мастеров, и еще 115 картин современных художников.

Отдельно в декларации значится коллекция икон XVII – XX веков (227 штук).

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Доходы Медведчука: политику больше всех платит его жена

Медведчук заработал 61,6 миллиона гривен

В 2019 году общая сумма доходов нардепа – 61 миллион 600 тысяч гривен. Что интересно, зарплата из ВРУ там занимает незначительную долю.

Больше всего денег Медведчуку принесла кипрская компания Ventolor Holding Limited:

33,4 миллиона гривен премии,

21,9 миллиона гривен вознаграждения.

А владелицей фирмы в этой же декларации указана жена политика – та же Оксана Марченко.

И это не все деньги, поступившие Медведчуку от компаний Марченко:

Еще 4,8 миллиона гривен значатся как "зарплата" Медведчуку от фирмы "Гармония".

Оксана Марченко – владелец 97 фирм

Оксана Марченко задекларировала 258,6 миллиона гривен дивидендов от кипрской компании Tumillon Investments LTD. В общем, она достаточно активная бизнес-леди:

В декларации под пунктом "юридические лица, трасты или другие образования, конечным бенефициарным владельцем которых является субъект декларирования или члены его семьи" у Оксаны Марченко – 97 компаний .

Причем зарегистрированы они в целом ряде стран: Украина, Россия, Кипр, Виргинские острова, Маршалловы острова, Болгария, Сент-Китс и Невис, Великобритания, Мальта .

Есть компании у Марченко и в Крыму. Заметим, что в декларации они числятся, как зарегистрированные в России.



Одна из компаний Марченко, зарегистрированной в России, но расположена в Крыму / Скриншот с сайта Назка