Активісти та громадські організації повторно звернулись до Мін’юсту з вимогою заборонити в Україні діяльність партій "Шарія" та "Опозиційна платформа – за життя". Окрім того, для проросійських політиків активісти придбали сертифікати на платні камери в СІЗО Києва.

Існують всі законодавчі підстави заборонити ці партії, "оскільки їхня діяльність загрожує територіальній цілісності та суверенітету України". Таку заяву активісти зробили на пресконференції, повідомляє УНІАН.

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Що кажуть активісти

Правозахисниця Ольга Касьян зазначила, що обидві політичні сили ніяк не ототожнюють себе з Україною.

Окрім того, ОПЗЖ як парламентська партія продукує антиукраїнські законопроєкти.

Зокрема – щодо прирівняння статусу загиблих та побитих майданівців з "беркутівцями" та іншими правоохоронцями, які "били та вбивали учасників Революції Гідності".

Також в ОПЗЖ хочуть урівняти в правах пенсіонерів з вільних територій України та з окупованих.

Для яких саме політиків придбали сертифікати

Загалом активісти придбали 4 сертифікати на платні камери у слідчому ізоляторі Києва. Активісти кажуть, ці сертифікати призначені для Юрія Бойка, Віктора Медведчука, Вадима Рабіновича та Анатолія Шарія.

Пане Бойко, пане Медведчук, пане Рабінович і пане Шарій, вас чекають комфортні зручні слідчі ізолятори Києва, де ви будете повністю захищені від коронавірусної хвороби,

– сказав представник Руху ветеранів України Антон Колумбет.

Що кажуть у Мін'юсті

У Мін’юсті повідомили, заява щодо заборони ОПЗЖ та "Партії Шарія" буде розглянута громадською радою наступного тижня. Опісля звернуться до Міністерства юстиції та інших державних органів з вимогою скасувати реєстрацію цих двох політичних сил.

Що відомо про платні камери в СІЗО

Кабмін 8 травня запровадив експериментальний проєкт, згідно з яким затримані зможуть за гроші покращити умови свого перебування під вартою у слідчому ізоляторі.

Вартість розміщення в Київському СІЗО залежить від терміну, за який здійснюється оплата: 2 тисячі гривень на добу, 8 тисяч на тиждень і 12 тисяч на місяць.