В деяких українських СІЗО запрацювали платні камери. Однак потрапити туди можуть не всі. Міністр юстиції Денис Малюська розповів, хто може ними скористатися.

Малюська відвідав СІЗО в Запоріжжі, яке готується відкрити платну камеру з поліпшеними умовами розміщення для ув’язнених, повідомляє Укрінформ. Там він і розповів про те, за яких умов затриманий може бути переведений у таку камеру.

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На кого розраховані платні камери в СІЗО

"Камери розраховані на білокомірцеву злочинність – шахрайство з фінансовими ресурсами, або ті, хто не може заплатити заставу або очікують поки застава буде зарахована", – розповів Малюська.

При цьому, за словами міністра, "люди, які вчинили тяжкі злочини не можуть і не платять за платні камери".



Платна камера в СІЗО / фото Дениса Малюськи

Ті ж, хто оплачує такі камери, як правило платять за місяць наперед. Так дешевше. Якщо людина виходить раніше з СІЗО, то невикористаний залишок їй повертають.

Скільки коштує місце в платній камері

Запоріжжя: доба – 570 гривень, тиждень – 1990 гривень, місяць – 3410 гривень

Вільнянська УВК: доба – 540 гривень, тиждень – 1900 гривень, місяць – 3260 гривень Дніпро: доба – 880 гривень, тиждень – 2200 гривень, місяць – 3060 гривень.

Що є у платних камерах в СІЗО

В запорізькому СІЗО, де платна камера запрацює з 10 червня, є душ, телевізор, холодильник, мікрохвильова піч. Її площа 26 метрів квадратних, а розрахована вона на чотирьох осіб. На ремонт камери та обладнання тут витратили близько 40 тисяч гривень.



Чотиримісна платна камера у СІЗО Запоріжжя / фото Дениса Малюськи

Поки така камера там одна. За словами начальника ДУ "Запорізький слідчий ізолятор" Олексія Азарова, якщо буде попит, то будуть зроблені й інші.

А як щодо інших СІЗО

Платні камери вже відкриті в СІЗО у Києві – 4, у Львові – 1, в Чернівцях – 1, Запоріжжі – 1 та Вільнянську - 1. Також відкривається камера з поліпшеними умовами у Дніпрі та Харкові.

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За словами міністра юстиції, на експеримент з платними камерами наважились, аби прибрати корупцію та покращити умови тримання під вартою. За його словами, платні камери вже користуються попитом, наприклад, у Лук'янівському СІЗО вже є 4 "клієнти".