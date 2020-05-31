В некоторых украинских СИЗО заработали платные камеры. Однако попасть туда могут не все. Министр юстиции Денис Малюська рассказал, кто может ими воспользоваться.

Малюська посетил СИЗО в Запорожье, которое готовится открыть платную камеру с улучшенными условиями размещения для заключенных, сообщает Укринформ. Там он и рассказал о том, при каких условиях задержанный может быть переведен в такую ​​камеру.

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На кого рассчитаны платные камеры в СИЗО

"Камеры рассчитаны на беловоротничковая преступность – мошенничество с финансовыми ресурсами, или те, кто не может заплатить залог или ожидают пока залог будет зачислена", – рассказал малюська.

При этом, по словам министра, "люди, совершившие тяжкие преступления не могут и не платят за платные камеры".



Платная камера в СИЗО / фото Дениса Малюськи

Те же, кто оплачивает такие камеры, как правило платят за месяц вперед. Так дешевле. Если человек выходит раньше из СИЗО, то неиспользованный остаток ей возвращают.

Сколько стоит место в платной камере

Запорожье: сутки – 570 гривен, неделя – 1990 гривен, месяц – 3410 гривен

Вольнянский УВК: сутки – 540 гривен, неделя – 1900 гривен, месяц – 3260 гривен

Днепр: сутки – 880 гривен, неделя – 2200 гривен, месяц – 3060 гривен.

Что у платных камерах в СИЗО

В запорожском СИЗО, где платная камера заработает с 10 июня, душ, телевизор, холодильник, микроволновая печь. Ее площадь 26 квадратных метров, а рассчитана она на четырех человек. На ремонт камеры и оборудование здесь потратили около 40 тысяч гривен.



Четырехместная платная камера в СИЗО Запорожья/ фото Дениса Малюськи

Пока такая камера там одна. По словам начальника ГУ "Запорожский следственный изолятор" Алексея Азарова, если будет спрос, то будут сделаны и другие.

А как насчет других СИЗО

Платные камеры уже открыты в СИЗО в Киеве – 4, во Львове – 1, в Черновцах – 1, Запорожье – 1 и Вольнянске – 1. Также открывается камера с улучшенными условиями в Днепре и Харькове.

К слову Как выглядит платная камера в львовском СИЗО: фото, видео

По словам министра юстиции, на эксперимент с платными камерами решились, чтобы убрать коррупцию и улучшить условия содержания под стражей. По его словам, платные камеры уже пользуются спросом, например, в Лукьяновском СИЗО уже есть 4 "клиенты".