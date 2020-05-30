Як оселедці в банці: Малюська показав, в яких умовах живуть в'язні на Херсонщині – фото
Міністр юстиції Денис Малюська 30 травня без попередження перевірив умови проживання в'язнів у Херсонській області. Зокрема, він відвідав Херсонське СІЗО та Голопристанську колонію №7, де утримують засуджених, хворих на туберкульоз.
Глава Мін'юсту на своїй фейсбук-сторінці розповів, що вирішив знову проінспектувати СІЗО без попередження. За його словами, це одне з найсумніших місць в Україні.
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В яких умовах утримують засуджених на Херсонщині
- Міністр визнав, що Херсонське СІЗО переповнене. Там утримують на 140 людей більше, ніж це дозволяють встановлені норми.
- Кілька будівель на території ізолятора перебувають в аварійному стані та закинуті.
- Водночас решта умов, такі як харчування, ремонт приміщень, за словами Малюськи, перебувають на середньому для системи рівні.
- Водночас у туберкульозній в'язниці, за словами міністра, становище ще гірше, а лікування не вражає. Малюська вважає, що можливо через декілька років тут вдастся навести лад.
Схоже міністр був враженим тим, що "більшість ув'язнених – здорові молоді хлопці, які без проблем могли б законно заробити собі на життя". На його думку, держава недоопрацьовує у вихованні громадян.
Візит міністра юстиції до Херсонського СІЗО / Фото з фейсбук-сторінки Дениса Малюськи
Додамо, що інспектувати СІЗО Денис Малюська їхав в доброму гуморі та настрої. Про це свідчать фото з його поїздки.
Що відомо про плани Мін'юсту покращити умови в українських в'язницях
- В грудні 2019 року Малюська в коментарі 24 каналу запевняв, що третину всіх українських в’язниць слід закрити. Мовляв, через те, що їх надто багато і вони незаповнені.
- Згідно з планами міністерства, частину закритих в'язниць передадуть на приватизацію, частину – для потреб ЗСУ, а решту будуть консервувати.
- Вторговані гроші міністерство має намір витратити на покращення умов в'язнів.