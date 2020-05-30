Министр юстиции Денис Малюська 30 мая без предупреждения проверил условия проживания заключенных в Херсонской области. В частности, он посетил Херсонское СИЗО и Голопристанскую колонию №7, где содержат осужденных, больных туберкулезом.

Глава Минюста на своей фейсбук-странице рассказал, что решил снова проинспектировать СИЗО без предупреждения. По его словам, это одно из самых печальных мест в Украине.

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В каких условиях содержат осужденных на Херсонщине

Министр признал, что Херсонское СИЗО переполнено. Там удерживают на 140 человек больше, чем это позволяют установленные нормы.

Несколько зданий на территории изолятора находятся в аварийном состоянии и заброшены.

В то же время остальные условия, такие как питание, ремонт помещений, по словам Малюськи, находятся на среднем для системы уровне.

В то же время в туберкулезной тюрьме по словам министра, положение еще хуже, а лечение не впечатляет. Малюська считает, что возможно через несколько лет здесь удастся навести порядок.

Похоже, министр был поражен тем, что "большинство заключенных – здоровые молодые ребята, которые без проблем могли бы законно заработать себе на жизнь". По его мнению, государство не дорабатывает в воспитании граждан.

Визит министра юстиции в Херсонское СИЗО / Фото с фейсбук-страницы Дениса Малюськи

Добавим, что проверять СИЗО Денис Малюська ехал в хорошем настроении и расположении духа. Об этом свидетельствуют фото с его поездки.

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