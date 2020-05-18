Слабонервным не смотреть: Малюська показал, чем кормят в киевском СИЗО – фото

Министр юстиции Денис Малюська 18 мая решил попробовать на обед еду из Лукьяновского СИЗО Киева. Его впечатление от обеда можно описать, как двоякие.

По словам Малюськи в понедельник заключенные получили на обед кашу с мясом и суп, похожий на борщ. Фото еды глава Минюста опубликовал на своей странице в фейсбук.

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Какие впечатления у Малюски от обеда из СИЗО

Блюда министру юстиции привезли в офис для проверки. Он уверяет, что еду брали из общей посуды. А работников СИЗО о проверке не предупреждали.

Впечатление: каша с мясом замечательные, борщ (или что там такое) не очень, долго такой я не стану есть,

– признал Малюська.

Он также пообещал периодически повторять такие проверки. Также министр добавил, что питание в СИЗО улучшится.



Каша с мясом и борщ из СИЗО / Фото с фейсбук-страницы Дениса Малюськи

Какие планы у Малюськи по улучшению условий в украинских тюрьмах

В декабре прошлого года министр в комментарии 24 каналу уверял, что треть всех украинских тюрем стоит закрыть. Мол, из-за того, что их сейчас много и они не заполнены.

По его словам, часть закрытых тюрем передадут на приватизацию, часть – ВСУ, а остальные будут консервировать.

Вырученные средства министерство намерено потратить на улучшение условий заключенных.

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Обратите внимание! С 8 мая заработали платные камеры с улучшенными условиями в Киевском следственном изоляторе. Вскоре нововведение должно коснуться и других украинских СИЗО.



Как заказать место в платной камере СИЗО / Инфографика из соцсетей Дениса Малюськи