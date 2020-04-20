Как будут реформировать тюрьмы в Украине: детали от главы Минюста Малюськи

В Украине готовят второй этап тюремной реформы. Уже в Министерстве юстиции разработали законопроект и планируют в ближайшее время отправить его органам власти на согласование. О деталях реформы рассказал глава Минюста Денис Малюська.

Как отметил он в видеообращении на своей странице фейсбук, осужденные, попадая в тюрьму, по сути, поступают в школы преступности, акклиматизируются в криминальных средах и иерархии.

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"И в течение пребывания в школе преступности мы таких учащихся за бюджетные средства обеспечиваем жильем, питанием, охраной. Большинство осужденных не работают и не хотят работать. Мы это изменим и за счет меньших бюджетных средств будем достигать большего", – подчеркнул Малюська.

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Залог

Минюст планирует увеличить доступ людей к залога как альтернативы следственному изолятору. По словам Малюськи, сейчас залог могут позволить себе только богачи, имеющие большой объем наличных и готовы ее внести как залог. Следовательно, ведомство предлагает принимать как залог не только денежные средства, но и, например, недвижимость. Или же предоставит возможность рассрочки как уплаты залога.

Предельные сроки пребывания людей в СИЗО

В Минюсте хотят, чтобы существовали предельные сроки пребывания людей в СИЗО в течение судебного разбирательства. Малюска подчеркнул, что сейчас такие предельные сроки есть только относительно досудебной стадии рассмотрения. А во время судебного рассмотрения лимитов о содержании людей в СИЗО нет. В результате судебное разбирательство задерживает людей в 5 раз дольше, чем досудебный. Поэтому это должно быть изменено.

Совершенно новая разновидность наказания-пробационный надзор

Малюська объяснил, это когда человек вместо того, чтобы попасть в тюрьму, попадает под контроль органа пробации, она несет определенные обязанности. Например, устроиться на работу, пройти лечение, пройти обучение. Иногда за ее передвижением будет следить электронный мониторинг.

Министр добавил, что люди, которые проходят пробации уже сейчас, практически не совершают новых преступлений. 98% людей абсолютно нормально ресоциализируются. Чиновник отмечает, что это крайне эффективное средство воздействия на преступников.

Совершил преступление – отработай

В Министерстве юстиции хотят максимально расширить сферы применения общественных работ как вида наказания. Конечно, идет речь не о тяжелых, а о мелкие преступления, где отправлять человека в места лишения свободы нет никакого смысла.Общественные работы будут применять как основную, так и дополнительную разновидность наказания. К примеру, вместе с пробационным наблюдением.

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Отмена такого вида наказания как ограничение свободы

По словам Малюськи, ограничение свободы – это когда человек ночует в исправительном центре, а в течение дня может выходить за его пределы.

Зачем такое наказание существует и какова его цель, сейчас уже не совсем понятно,

– удивляется министр.

Соответственно в Минюсте хотят, чтобы ограничение свободы было заменено упомянутым ранее пробационным надзором.

Максимальная индивидуализация наказания

В министерстве планируют делать фокус на оценке рисков и потребностей каждого осужденного. Малюська отметил, что такая оценка будет служить базой для определения дальнейшей судьбы осужденных. Например, условно-досрочное освобождение.

Сейчас условно-досрочно освобождаются примерно 30% всех осужденных. В то же время такое освобождение происходит на довольно размытых основаниях.

"Мы хотим, чтобы условно-досрочное освобождение происходило на основании научно обоснованного статистического метода, риска повторного совершения преступления такими осужденными,

– говорит Малюська.

Размещать в учреждениях отбывания наказания по-новому

Как подчеркнул Малюска, Минюст хочет навести порядок в том, где и какое лицо будет отбывать наказание. Таким образом, в планах министерства:

чтобы сейчас начали работать универсальные учреждения отбывания наказаний с несколькими уровнями безопасности;

чтобы разного уровня опасности преступников могли удерживать в пределах одного учреждения,

чтобы такие учреждения содержали отдельные изолированные участки следственных изоляторов.

Это позволит нам, с одной стороны, значительную экономию бюджетных средств и позволит закрыть большое количество полупустых тюрем. С другой стороны, заключенные смогут находиться ближе к своим семьям, получать передачи и чаще общаться с родными. Для ресоциализации осужденных это является крайне важным,

– отметил Малюська

Введение оценки или рейтингования учреждений отбывания наказаний

По словам Малюськи, это будут происходить на основе многих факторов, в частности

уровень соблюдения прав человека,

уровень условий обеспеченности осужденных,

уровень качества оценки рисков и потребностей,

и тому подобное.

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Все это позволит нам сделать систему, с одной стороны, дешевле, а с другой – крайне существенно эффективнее,

– подытожил министр юстиции.