Як реформуватимуть в’язниці в Україні: деталі від очільника Мін'юсту Малюськи

В Україні готують другий етап в'язничної реформи. Вже у Міністерстві юстиції розробили законопроєкт і планують найближчим часом його надіслати органам влади на узгодження. Про деталі реформи розповів очільник Мін'юсту Денис Малюська.

Як зауважив він у відеозверненні на своїй фейсбук-сторінці, засуджені, потрапляючи до в’язниці, по суті, вступають до школи злочинності, акліматизуються у кримінальних середовищах та ієрархії.

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"І протягом перебування у школі злочинності ми таких учнів за бюджетні кошти забезпечуємо житлом, харчуванням, охороною. Більшість засуджених не працюють і не хочуть працювати. Ми це змінимо та за рахунок менших бюджетних коштів досягатимемо більшого". – підкреслив Малюська.

Як зміни відбудуть у законодавстві щодо в’язниць

Застава

Мін’юст планує збільшити доступ людей до застави як альтернативи слідчому ізолятору. За словами Малюськи, зараз заставу можуть дозволити собі лише багатії, що мають великий обсяг готівки та є готовими її внести як заставу. Отже, відомство пропонує приймати як заставу не лише грошові кошти, але й, наприклад, нерухомість. Або ж надасть можливість розстрочки як сплати застави.

Граничні терміни перебування людей у СІЗО

У Мін’юсті хочуть, щоб існували граничні строки перебування людей у СІЗО протягом судового розгляду. Малюська підкреслив, що зараз такі граничні терміни є лише щодо досудової стадії розгляду. А під час судового розгляду лімітів щодо тримання людей у СІЗО немає. У результаті судовий розгляд затримує людей у 5 разів довше, ніж досудовий. Тому це має бути змінено.

Цілком новий різновид покарання – пробаційний нагляд

Малюська пояснив, це коли людина замість того, щоб потрапити у в'язницю, потрапляє під контроль органу пробації, вона несе певні обов'язки. Наприклад, влаштуватися на роботу, пройти лікування, пройти навчання. Іноді за її пересуванням слідкуватиме електронний моніторинг.

Міністр додав, що люди, які проходять пробацію вже зараз, практично не вчиняють нових злочинів. 98% людей абсолютно нормально ресоціалізуються. Чиновник наголошує, що це вкрай ефективний засіб впливу на злочинців.

Вчинив злочин – відпрацюй

У Міністерстві юстиції хочуть максимально розширити застосування сфери громадських робіт як різновиду покарання. Звичайно, мовитиметься не про тяжкі, а про дрібні злочини, де відправляти людину у місця позбавлення волі немає жодного сенсу.Громадські роботи застосовуватимуть як основний, так і додатковий різновид покарання. До прикладу, разом із пробаційним наглядом.

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Скасування такого різновиду покарання як обмеження волі

За словами Малюськи, обмеження волі – це коли людина ночує у виправному центрі, а протягом дня може виходити за його межі.

Навіщо таке покарання існує та яка його мета, зараз вже не зовсім зрозуміло,

– дивується міністр.

Відповідно у Мін’юсті хочуть, щоб обмеження волі було замінено згаданим раніше пробаційним наглядом.

Максимальна індивідуалізація покарання

У міністерстві планують робити фокус на оцінці ризиків і потреб кожного засудженого. Малюська зауважив, що така оцінка слугуватиме базою для визначення подальшої долі засуджених. Наприклад, умовно-дострокове звільнення.

Зараз умовно-достроково звільняються приблизно 30% усіх засуджених. Водночас таке звільнення відбувається на досить розмитих підставах.

"Ми хочемо, щоб умовно-дострокове звільнення відбувалося на підставі науково обґрунтованого статистичного методу, ризику повторного вчинення злочину такими засудженими,

– каже Малюська.

Розміщуватимуть в установах відбування покарання по-новому

Як підкреслив Малюска, Мін’юст хоче навести лад у тому, де та яка особа відбуватиме покарання. Таким чином, у планах міністерства:

щоб зараз почали працювати універсальні установи відбування покарань із кількома рівнями безпеки;

щоб різного рівня небезпеки злочинців могли утримувати в межах однієї установи,

щоб такі установи містили окремі ізольовані дільниці слідчих ізоляторів.

Це надасть нам, з одного боку, значну економію бюджетних коштів і дозволить закрити велику кількість напівпорожніх тюрем. З іншого боку, в’язні зможуть перебувати ближче до своїх сімей, отримувати передачі та частіше спілкуватися з рідними. Для ресоціалізації засуджених це є вкрай важливим,

– зазначив Малюська

Запровадження оцінки або ж рейтингування установ відбування покарань

За словами Малюськи, це відбуватимуться на основі багатьох факторів, зокрема

рівень дотримання прав людини,

рівень умов забезпеченості засуджених,

рівень якості оцінки ризиків і потреб,

тощо.

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Усе це дозволить нам зробити систему, з одного боку, дешевшою, а з іншого – вкрай істотно ефективнішою,

– підсумував міністр юстиції.