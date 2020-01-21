У Мін'юсті анонсували розпродаж українських в'язниць

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що в Україні слід розпочати розпродаж в'язниць. Вирученікошти мають піти на покращення умов утримання в'язнів.

Як підкреслив чиновник у ефірі телеканалу "1+1", в Україні діє значно більше в’язниць, аніж потрібно – істотно більше.

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Ми цілком можемо розпочати розпродаж тюрем. Якщо ми домовимося про механізм, щоб ці кошти не йшли в загальний фонд бюджету, а якимось чином акумулювались, щоб частину хоч можна було б витратити на поліпшення інфраструктури,

– зауважив Малюська.

Раніше Денис Малюьска у коментарі 24 каналу заявляв, що третину з усіх українських в’язниць слід закрити, оскільки їх – забагато та вони не є заповненими. За його словами, частину закритих в'язниць передадуть на приватизацію, частину – Збройним силам, решту будуть консервувати.