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      У Мін'юсті анонсували розпродаж українських в'язниць

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      Денис Малюська / 24 канал

      Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що в Україні слід розпочати розпродаж в'язниць. Вирученікошти мають піти на покращення умов утримання в'язнів.

      Як підкреслив чиновник у ефірі телеканалу "1+1", в Україні діє значно більше в’язниць, аніж потрібно – істотно більше.

      Зверніть увагу! Міністр Малюська без попередження приїхав у Лук'янівське СІЗО: результат перевірки

      Ми цілком можемо розпочати розпродаж тюрем. Якщо ми домовимося про механізм, щоб ці кошти не йшли в загальний фонд бюджету, а якимось чином акумулювались, щоб частину хоч можна було б витратити на поліпшення інфраструктури,
      – зауважив Малюська.

      Раніше Денис Малюьска у коментарі 24 каналу заявляв, що третину з усіх українських в’язниць слід закрити, оскільки їх – забагато та вони не є заповненими. За його словами, частину закритих в'язниць передадуть на приватизацію, частину – Збройним силам, решту будуть консервувати.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Міністерство юстиції Денис Малюська В'язниця
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