Ми закриємо третину в'язниць в Україні, – міністр юстиції Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що в Україні забагато в'язниць, і третину з них треба закрити.

Про це Малюська зазначив в інтерв'ю 24 каналу для програми "Міністри в краватках і без".

Також в інтерв'ю: Якщо зарплата не підвищиться хоча б до 80 тисяч, надовго мене не вистачить, – міністр Малюська

За його словами, в Україні не так багато в'язнів, відповідно у зв'язку з цим тюрми пустують.

Скорочення кількості в’язниць однозначно треба робити. У нас їх занадто багато і вони не заповнені,

– наголосив Малюська.

Він додав, що частину закритих в'язниць передадуть на приватизацію, частину – Збройним силам, решту – будуть консервувати.

Думаю, десь на третину мережа в’язниць зменшиться. У нас не так багато ув’язнених,

– підсумував міністр.

Відео повного інтерв'ю 24 каналу з Денисом Малюською:

Інтерв'ю 24 каналу з іншими міністрами – читайте тут.