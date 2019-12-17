Ми закриємо третину в'язниць в Україні, – міністр юстиції Малюська
Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що в Україні забагато в'язниць, і третину з них треба закрити.
Про це Малюська зазначив в інтерв'ю 24 каналу для програми "Міністри в краватках і без".
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За його словами, в Україні не так багато в'язнів, відповідно у зв'язку з цим тюрми пустують.
Скорочення кількості в’язниць однозначно треба робити. У нас їх занадто багато і вони не заповнені,
– наголосив Малюська.
Він додав, що частину закритих в'язниць передадуть на приватизацію, частину – Збройним силам, решту – будуть консервувати.
Думаю, десь на третину мережа в’язниць зменшиться. У нас не так багато ув’язнених,
– підсумував міністр.
Відео повного інтерв'ю 24 каналу з Денисом Малюською:
Інтерв'ю 24 каналу з іншими міністрами – читайте тут.