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      Ми закриємо третину в'язниць в Україні, – міністр юстиції Малюська

      25 Читать новость на русском
      Денис Малюська / 24 канал

      Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що в Україні забагато в'язниць, і третину з них треба закрити.

      Про це Малюська зазначив в інтерв'ю 24 каналу для програми "Міністри в краватках і без".

      Також в інтерв'ю: Якщо зарплата не підвищиться хоча б до 80 тисяч, надовго мене не вистачить, – міністр Малюська

      За його словами, в Україні не так багато в'язнів, відповідно у зв'язку з цим тюрми пустують.

      Скорочення кількості в’язниць однозначно треба робити. У нас їх занадто багато і вони не заповнені,
      – наголосив Малюська.

      Він додав, що частину закритих в'язниць передадуть на приватизацію, частину – Збройним силам, решту – будуть консервувати.

      Думаю, десь на третину мережа в’язниць зменшиться. У нас не так багато ув’язнених,
      – підсумував міністр.

      Відео повного інтерв'ю 24 каналу з Денисом Малюською:

      Інтерв'ю 24 каналу з іншими міністрами – читайте тут.

      Що найчастіше застрягає в людських тілах
      16 грудня
      1497
      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Новини України Кримінальні новини Міністерство юстиції Денис Малюська В'язниця Кримінал
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