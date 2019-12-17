Мы закроем треть тюрем в Украине, – министр юстиции Малюська
Министр юстиции Денис Малюська заявил, что в Украине слишком много тюрем, и треть из них надо закрыть.
Об этом Малюська отметил в интервью 24 каналу для программы "Министры в галстуках и без".
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По его словам, в Украине не так много заключенных, соответственно в связи с этим тюрьмы пустуют.
Сокращение количества тюрем однозначно надо делать. У нас их слишком много и они не заполнены,
– отметил Малюська.
Он добавил, что часть закрытых тюрем передадут на приватизацию, часть – Вооруженным силам, остальные – будут консервировать.
Думаю, где-то на треть сеть тюрем уменьшится. У нас не так много заключенных,
– подытожил министр.
Видео полного интервью 24 канала с Денисом Малюськой:
Интервью 24 канала с другими министрами – читайте здесь.