Мы закроем треть тюрем в Украине, – министр юстиции Малюська

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что в Украине слишком много тюрем, и треть из них надо закрыть.

Об этом Малюська отметил в интервью 24 каналу для программы "Министры в галстуках и без".

Также в интервью: Если зарплата не повысится хотя бы до 80 тысяч, надолго меня не хватит, – министр Малюська

По его словам, в Украине не так много заключенных, соответственно в связи с этим тюрьмы пустуют.

Сокращение количества тюрем однозначно надо делать. У нас их слишком много и они не заполнены,

– отметил Малюська.

Он добавил, что часть закрытых тюрем передадут на приватизацию, часть – Вооруженным силам, остальные – будут консервировать.

Думаю, где-то на треть сеть тюрем уменьшится. У нас не так много заключенных,

– подытожил министр.

Видео полного интервью 24 канала с Денисом Малюськой:

Интервью 24 канала с другими министрами – читайте здесь.