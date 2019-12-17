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      Мы закроем треть тюрем в Украине, – министр юстиции Малюська

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      Денис Малюська / 24 канал

      Министр юстиции Денис Малюська заявил, что в Украине слишком много тюрем, и треть из них надо закрыть.

      Об этом Малюська отметил в интервью 24 каналу для программы "Министры в галстуках и без".

      Также в интервью: Если зарплата не повысится хотя бы до 80 тысяч, надолго меня не хватит, – министр Малюська

      По его словам, в Украине не так много заключенных, соответственно в связи с этим тюрьмы пустуют.

      Сокращение количества тюрем однозначно надо делать. У нас их слишком много и они не заполнены,
      – отметил Малюська.

      Он добавил, что часть закрытых тюрем передадут на приватизацию, часть – Вооруженным силам, остальные – будут консервировать.

      Думаю, где-то на треть сеть тюрем уменьшится. У нас не так много заключенных,
      – подытожил министр.

      Видео полного интервью 24 канала с Денисом Малюськой:

      Интервью 24 канала с другими министрами – читайте здесь.

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      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Министерство юстиции Денис Малюська Криминал Тюрьма
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