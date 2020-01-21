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      В Минюсте анонсировали распродажу украинских тюрем

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      Денис Малюська / 24 канал

      Министр юстиции Денис Малюська считает, что в Украине следует начать распродажу тюрем. Вырученные средства должны пойти на улучшение условий содержания заключенных.

      Как подчеркнул чиновник в эфире телеканала "1+1", в Украине действует значительно больше тюрем, чем нужно – существенно больше.

      Обратите внимание! Министр Малюська без предупреждения приехала в Лукьяновское СИЗО: результат проверки

      Мы вполне можем начать распродажу тюрем. Если мы договоримся о механизм, чтобы эти средства не шли в общий фонд бюджета, а каким-то образом аккумулировались, чтобы хоть часть можно было бы потратить на улучшение инфраструктуры,
      – заметил Малюська.

      Ранее Денис Малюьска в комментарии 24 канала заявлял, что треть из всех украинских тюрем следует закрыть, поскольку их – многовато и они не заполнены. По его словам, часть закрытых тюрем передадут на приватизацию, часть – Вооруженным силам, остальные будут консервировать.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Тюрьма Министерство юстиции Денис Малюська
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