В Минюсте анонсировали распродажу украинских тюрем

Министр юстиции Денис Малюська считает, что в Украине следует начать распродажу тюрем. Вырученные средства должны пойти на улучшение условий содержания заключенных.

Как подчеркнул чиновник в эфире телеканала "1+1", в Украине действует значительно больше тюрем, чем нужно – существенно больше.

Обратите внимание! Министр Малюська без предупреждения приехала в Лукьяновское СИЗО: результат проверки

Мы вполне можем начать распродажу тюрем. Если мы договоримся о механизм, чтобы эти средства не шли в общий фонд бюджета, а каким-то образом аккумулировались, чтобы хоть часть можно было бы потратить на улучшение инфраструктуры,

– заметил Малюська.

Ранее Денис Малюьска в комментарии 24 канала заявлял, что треть из всех украинских тюрем следует закрыть, поскольку их – многовато и они не заполнены. По его словам, часть закрытых тюрем передадут на приватизацию, часть – Вооруженным силам, остальные будут консервировать.