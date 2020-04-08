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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Мін’юст не проти звільнити в'язнів під час пандемії: кого це може торкнутись

      - Читать новость на русском
      На волю завдяки амністії можуть вийти 900 осіб / Волинь.ua

      У Міністерстві юстиції не відкидають ідею звільнення в'язнів під час спалаху коронавірусу. Проте це має стосуватись лише безпечних для суспільства осіб і кількість їх повинна бути обмеженою.

      Кілька країн світу справді пішли на масове звільнення в'язнів під час спалаху коронавірусу. Проте Україні, навряд, чи такий крок піде на користь. Адже люди зараз живуть, переважно, за рахунок заощаджень, а цей варіант не підійде для колишніх ув'язнених, – пояснив міністр юстиції Денис Малюська у фейсбуці.

      До теми Паніки немає: які правила діють у СІЗО та в'язницях під час карантину

      Швидше за все, цей крок не тільки не зменшить кількість хворих, але збільшить їх, а також істотно погіршить криміногенну ситуацію. Єдине, чого досягне масове звільнення засуджених у такій ситуації – це зменшить головний біль Мін'юсту по утриманню засуджених у безпеці,
      – пояснив Малюська.

      Наразі у Мін'юсті розмірковують над амністією близько 900 ув'язнених Також міністерство працює над змінами до законодавства, які дозволять істотно зменшити кількість нових людей, які направляються у СІЗО або установи відбування покарань.

      Де через коронавірус звільнили в'язнів:

      • У Франції через спалах коронавірусу звільнили понад 6 200 ув'язнених. Загалом це приблизно 10% від усіх осіб, які утримуються у в'язницях. Відпустили тих, хто був засуджений за незначні злочини і хто добре поводився під час ув'язнення. Також звільняють в’язнів, яким до кінця відбування терміну покарання залишилось менше місяця.
      • В Індонезії з виправних закладів випустили 18 тисяч людей, аби стримати поширення коронавірусу в переповнених тюрмах. На волю через COVID-19 вийшли переважно неповнолітні правопорушники та ті, які вже відбули дві треті терміну ув'язнення.
      • Влада Ірану тимчасово звільнила близько 85 тисяч ув’язнених, щоб приборкати спалах коронавірусу в країні. Серед них є й політичні в'язні. 50% звільнених – ув'язнені за справами, що пов'язані з безпекою.

      коронавірус у цифрах
      Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Денис Малюська Міністерство юстиції В'язниця
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