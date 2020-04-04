У Франції звільнили понад 6000 в'язнів через коронавірус

У Франції через спалах коронавірусу звільнили понад 6266 ув'язнених. Загалом це приблизно 10% від усіх осіб, які утримуються у в'язницях.

23 березня між чиновниками з міністерств і профспілками тюремних наглядачів було ухвалене відповідне рішення з метою зменшення скупчення людей у в'язницях. Про це повідомляє DW.

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Кого із в'язнів звільняють і як їх контролюватимуть

Звільняють тих, хто був засуджений за незначні злочини і хто добре поводився під час ув'язнення.

Також звільняють в’язнів, яким до кінця відбування терміну покарання залишилось менше місяця.

При цьому на звільнених навіть не надягатимуть електронні браслети.

Станом на 1 квітня у 188 французьких тюрмах утримувалися 66 309 осіб. Коронавірус був виявлений у 48 ув'язнених та 114 співробітників в'язниць. Правозахисники закликають звільнити ув'язнених, яким залишилося провести у в'язниці щонайменше пів року.

Зверніть увагу! Франція не перша країна, яка йде на такі кроки у спробах запобігти поширенню коронавірусу. Раніше рішення про тимчасове звільнення 85 тисяч в’язнів ухвалив Іран.

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