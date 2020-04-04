У Франції звільнили понад 6000 в'язнів через коронавірус
У Франції через спалах коронавірусу звільнили понад 6266 ув'язнених. Загалом це приблизно 10% від усіх осіб, які утримуються у в'язницях.
23 березня між чиновниками з міністерств і профспілками тюремних наглядачів було ухвалене відповідне рішення з метою зменшення скупчення людей у в'язницях. Про це повідомляє DW.
Актуально Коронавірус у Франції: кількість жертв зростає
Кого із в'язнів звільняють і як їх контролюватимуть
- Звільняють тих, хто був засуджений за незначні злочини і хто добре поводився під час ув'язнення.
- Також звільняють в’язнів, яким до кінця відбування терміну покарання залишилось менше місяця.
- При цьому на звільнених навіть не надягатимуть електронні браслети.
- Станом на 1 квітня у 188 французьких тюрмах утримувалися 66 309 осіб. Коронавірус був виявлений у 48 ув'язнених та 114 співробітників в'язниць. Правозахисники закликають звільнити ув'язнених, яким залишилося провести у в'язниці щонайменше пів року.
Зверніть увагу! Франція не перша країна, яка йде на такі кроки у спробах запобігти поширенню коронавірусу. Раніше рішення про тимчасове звільнення 85 тисяч в’язнів ухвалив Іран.
Що відомо про коронавірус у Франції
- У Франції станом на вечір 4 квітня 2020 року зафіксовано 64 тисячі 338 випадків інфікування коронавірусом. Кількість померлих від коронавірусу перевищила 7500 осіб. Всього за минулу добу в країні помер 441 людина.
- Режим ізоляції у Франції, нагадаємо, діє з 17 березня: людям заборонили виходити з дому.
- Можна хіба що на роботу, у магазини за товарами першої необхідності чи до лікарні.
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