Во Франции освободили более 6 000 заключенных из-за коронавируса
Во Франции из-за вспышки коронавируса освободили более 6 266 заключенных. В общем это примерно 10% от всех лиц, содержащихся в тюрьмах.
23 марта между чиновниками из министерств и профсоюзами тюремных надзирателей было принято соответствующее решение с целью уменьшения скопления людей в тюрьмах. Об этом сообщает DW.
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Кого из узников освобождают и как их будут контролировать
- Освобождают тех, кто был осужден за незначительные преступления и кто хорошо вел себя во время заключения.
- Также освобождают заключенных, которым до конца отбытия срока наказания осталось меньше месяца.
- При этом на освобожденных даже не будут надевать электронные браслеты.
- По состоянию на 1 апреля в 188 французских тюрьмах содержались 66 309 человек. Коронавирус был обнаружен у 48 заключенных и 114 сотрудников тюрем. Правозащитники призывают освободить заключенных, которым осталось провести в тюрьме минимум полгода.
Обратите внимание! Франция не первая страна, которая идет на такие шаги в попытках предотвратить распространение коронавируса. Ранее решение о временном освобождении 85 тысяч узников принял Иран.
Что известно о коронавирусе во Франции
- Во Франции по состоянию на вечер 4 апреля 2020 года зафиксировано 64 тысячи 338 случаев инфицирования коронавирусом. Количество умерших от коронавируса превысило 7 500 человек. Всего за минувшие сутки в стране умер 441 человек.
- Режим изоляции во Франции, напомним, действует с 17 марта: людям запретили выходить из дома.
- Можно разве что на работу, в магазины за товарами первой необходимости или в больницу.
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