Во Франции освободили более 6 000 заключенных из-за коронавируса

Во Франции из-за вспышки коронавируса освободили более 6 266 заключенных. В общем это примерно 10% от всех лиц, содержащихся в тюрьмах.

23 марта между чиновниками из министерств и профсоюзами тюремных надзирателей было принято соответствующее решение с целью уменьшения скопления людей в тюрьмах. Об этом сообщает DW.

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Кого из узников освобождают и как их будут контролировать

Освобождают тех, кто был осужден за незначительные преступления и кто хорошо вел себя во время заключения.

Также освобождают заключенных, которым до конца отбытия срока наказания осталось меньше месяца.

При этом на освобожденных даже не будут надевать электронные браслеты.

По состоянию на 1 апреля в 188 французских тюрьмах содержались 66 309 человек. Коронавирус был обнаружен у 48 заключенных и 114 сотрудников тюрем. Правозащитники призывают освободить заключенных, которым осталось провести в тюрьме минимум полгода.

Обратите внимание! Франция не первая страна, которая идет на такие шаги в попытках предотвратить распространение коронавируса. Ранее решение о временном освобождении 85 тысяч узников принял Иран.

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