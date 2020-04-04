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      Во Франции освободили более 6 000 заключенных из-за коронавируса

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      Французские власти освободили много узников / france3-regions

      Во Франции из-за вспышки коронавируса освободили более 6 266 заключенных. В общем это примерно 10% от всех лиц, содержащихся в тюрьмах.

      23 марта между чиновниками из министерств и профсоюзами тюремных надзирателей было принято соответствующее решение с целью уменьшения скопления людей в тюрьмах. Об этом сообщает DW.

      Актуально Коронавирус во Франции: число жертв растет

      Кого из узников освобождают и как их будут контролировать

      • Освобождают тех, кто был осужден за незначительные преступления и кто хорошо вел себя во время заключения.
      • Также освобождают заключенных, которым до конца отбытия срока наказания осталось меньше месяца.
      • При этом на освобожденных даже не будут надевать электронные браслеты.
      • По состоянию на 1 апреля в 188 французских тюрьмах содержались 66 309 человек. Коронавирус был обнаружен у 48 заключенных и 114 сотрудников тюрем. Правозащитники призывают освободить заключенных, которым осталось провести в тюрьме минимум полгода.

      Обратите внимание! Франция не первая страна, которая идет на такие шаги в попытках предотвратить распространение коронавируса. Ранее решение о временном освобождении 85 тысяч узников принял Иран.

      Что известно о коронавирусе во Франции

      • Во Франции по состоянию на вечер 4 апреля 2020 года зафиксировано 64 тысячи 338 случаев инфицирования коронавирусом. Количество умерших от коронавируса превысило 7 500 человек. Всего за минувшие сутки в стране умер 441 человек.
      • Режим изоляции во Франции, напомним, действует с 17 марта: людям запретили выходить из дома.
      • Можно разве что на работу, в магазины за товарами первой необходимости или в больницу.

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости политики Тюрьма Новости Франции
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