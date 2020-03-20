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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ

      Паніки немає: які правила діють у СІЗО та в'язницях під час карантину

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      В'язням у СІЗО встановили спецрежим через коронавірус / Shutterstock

      У місцях позбавлення свободи на території України введено спецрежим через загрозу зараження коронавірусом в'язнями. Перш за все, це зроблено для того, аби інфекція не потрапляла у самі установи.

      Про це у коментарі "Громадському" повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька. За її словами зараз діє режим обмеження доступу сторонніх людей до СІЗО та в'язниць.

      Актуально Скільки ув'язнених в Україні мають симптоми грипу: дані Мін'юсту

      Які ще правила запровадили у в'язницях через карантин

      • Адвокати можуть заходити, але всі інші — журналісти, чи родичі – ні. Мін'юст хоче ініціювати спілкування із захисниками у режимі відеодзвінків. У деяких установах вже облаштовані інтернет-класи.
      • Працівники медичної частини установи вимірюють температуру на пропускному вході усім хто заходить.
      • Крім того, ув’язненим заборонено відвідувати їдальні всім разом. Це відбувається групами по камерах, прогулянки також не всі разом, а групами. Усі пересування по Україні засуджених припинені абсолютно, не відбувається ротацій між колоніями.
      • Передачі продовжують приймати, їх особисто віддають працівники установ.
      • Щодня в установах проводяться огляди утримуваних осіб на виявлення будь-яких симптомів недуги та додаткові провітрювання камер, прибирання із застосуванням засобів дезінфекції.
      • Усі слідчі дії із затриманими особами відтерміновані, судові засідання планують проводити у режимі відеоконференції. Також проведена роз’яснювальна інформаційна робота щодо симптомів коронавірусу та уникнення зараження ним, в камерах встановлені телевізори.
      • Наразі такий особливий режим ввели безстроково, однак з налагодженням ситуації в Україні, заходи переглядатимуть.
      • За словами заступниці міністра юстиції, засобів захисту для медпрацівників наразі вистачає, хоча додаткова потреба в них все ще існує.

      Зверніть увагу! В Україні у місцях несвободи станом на 20 березня виявили 250 людей із симптомами грипу. Для лікування їх ізолювали в окремі камери та медичні частини.

      коронавірус симптоми
      Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

      Коронавірус в Україні: скільки людей заразилися
      сьогодні
      Автор: Емал Набі
      Теги: Коронавірус в Україні Новини України Новини політики Карантин в Україні 2020 Міністерство юстиції В'язниця СІЗО
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