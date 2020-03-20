Паніки немає: які правила діють у СІЗО та в'язницях під час карантину

У місцях позбавлення свободи на території України введено спецрежим через загрозу зараження коронавірусом в'язнями. Перш за все, це зроблено для того, аби інфекція не потрапляла у самі установи.

Про це у коментарі "Громадському" повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька. За її словами зараз діє режим обмеження доступу сторонніх людей до СІЗО та в'язниць.

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Які ще правила запровадили у в'язницях через карантин

Адвокати можуть заходити, але всі інші — журналісти, чи родичі – ні . Мін'юст хоче ініціювати спілкування із захисниками у режимі відеодзвінків. У деяких установах вже облаштовані інтернет-класи.

. Мін'юст хоче ініціювати спілкування із захисниками у режимі відеодзвінків. У деяких установах вже облаштовані інтернет-класи. Працівники медичної частини установи вимірюють температуру на пропускному вході усім хто заходить.

Крім того, ув’язненим заборонено відвідувати їдальні всім разом . Це відбувається групами по камерах, прогулянки також не всі разом, а групами. Усі пересування по Україні засуджених припинені абсолютно, не відбувається ротацій між колоніями.

. Це відбувається групами по камерах, прогулянки також не всі разом, а групами. Усі пересування по Україні засуджених припинені абсолютно, не відбувається ротацій між колоніями. Передачі продовжують приймати , їх особисто віддають працівники установ.

, їх особисто віддають працівники установ. Щодня в установах проводяться огляди утримуваних осіб на виявлення будь-яких симптомів недуги та додаткові провітрювання камер, прибирання із застосуванням засобів дезінфекції.

Усі слідчі дії із затриманими особами відтерміновані, судові засідання планують проводити у режимі відеоконференції . Також проведена роз’яснювальна інформаційна робота щодо симптомів коронавірусу та уникнення зараження ним, в камерах встановлені телевізори.

. Також проведена роз’яснювальна інформаційна робота щодо симптомів коронавірусу та уникнення зараження ним, в камерах встановлені телевізори. Наразі такий особливий режим ввели безстроково, однак з налагодженням ситуації в Україні, заходи переглядатимуть.

За словами заступниці міністра юстиції, засобів захисту для медпрацівників наразі вистачає, хоча додаткова потреба в них все ще існує.

Зверніть увагу! В Україні у місцях несвободи станом на 20 березня виявили 250 людей із симптомами грипу. Для лікування їх ізолювали в окремі камери та медичні частини.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу