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      Паники нет: какие правила действуют в СИЗО и тюрьмах во время карантина

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      В местах лишения свободы на территории Украины введен спецрежим из-за угрозы заражения коронавирусом заключенными. Прежде всего, это сделано для того, чтобы инфекция не попадала в сами учреждения.

      Об этом в комментарии "Громадскому" сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая. По ее словам, сейчас действует режим ограничения доступа посторонних людей к СИЗО и тюрьмам.

      Актуально Сколько заключенных в Украине с симптомами гриппа: данные Минюста

      Какие еще правила ввели в тюрьмах из-за карантина

      • Адвокаты могут заходить, но все остальные – журналисты, родственники – нет. Минюст хочет инициировать общение с защитниками в режиме видеозвонков. В некоторых учреждениях уже обустроены интернет-классы.
      • Работники медицинской части учреждения измеряют температуру на пропускном входе всем, кто заходит.
      • Кроме того, заключенным запрещено посещать столовую всем вместе. Это происходит группами по камерам, прогулки также не все вместе, а группами. Все передвижения по Украине осужденных прекращены абсолютно, не происходят ротации между колониями.
      • Передачи продолжают принимать, их лично отдают работники учреждений.
      • Ежедневно в учреждениях проводятся смотры удерживаемых лиц на выявление любых симптомов недуга и дополнительные проветривания камер, уборка с применением дезинфицирующих средств.
      • Все следственные действия с задержанными лицами отсрочены, судебные заседания планируют проводить в режиме видеоконференции. Также проведена разъяснительная информационная работа по симптомам коронавируса и избежании заражения ими, в камерах установлены телевизоры.
      • Сейчас такой особый режим ввели бессрочно, однако с налаживанием ситуации в Украине, меры будут пересматривать.
      • По словам заместителя министра юстиции, средств защиты для медработников пока хватает, хотя дополнительная потребность в них все еще существует.

      Обратите внимание! В Украине в местах несвободы по состоянию на 20 марта обнаружили 250 человек с симптомами гриппа. Для лечения их изолировали в отдельные камеры и медицинские части.

      коронавірус симптоми
      Симптомы коронавируса / инфографика 24 Канала

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости политики Министерство юстиции Тюрьма СІЗО
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