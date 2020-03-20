Паники нет: какие правила действуют в СИЗО и тюрьмах во время карантина

В местах лишения свободы на территории Украины введен спецрежим из-за угрозы заражения коронавирусом заключенными. Прежде всего, это сделано для того, чтобы инфекция не попадала в сами учреждения.

Об этом в комментарии "Громадскому" сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая. По ее словам, сейчас действует режим ограничения доступа посторонних людей к СИЗО и тюрьмам.

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Адвокаты могут заходить, но все остальные – журналисты, родственники – нет. Минюст хочет инициировать общение с защитниками в режиме видеозвонков. В некоторых учреждениях уже обустроены интернет-классы.

Минюст хочет инициировать общение с защитниками в режиме видеозвонков. В некоторых учреждениях уже обустроены интернет-классы. Работники медицинской части учреждения измеряют температуру на пропускном входе всем, кто заходит.

Кроме того, заключенным запрещено посещать столовую всем вместе . Это происходит группами по камерам, прогулки также не все вместе, а группами. Все передвижения по Украине осужденных прекращены абсолютно, не происходят ротации между колониями.

. Это происходит группами по камерам, прогулки также не все вместе, а группами. Все передвижения по Украине осужденных прекращены абсолютно, не происходят ротации между колониями. Передачи продолжают принимать , их лично отдают работники учреждений.

, их лично отдают работники учреждений. Ежедневно в учреждениях проводятся смотры удерживаемых лиц на выявление любых симптомов недуга и дополнительные проветривания камер, уборка с применением дезинфицирующих средств.

Все следственные действия с задержанными лицами отсрочены, судебные заседания планируют проводить в режиме видеоконференции. Также проведена разъяснительная информационная работа по симптомам коронавируса и избежании заражения ими, в камерах установлены телевизоры.

Также проведена разъяснительная информационная работа по симптомам коронавируса и избежании заражения ими, в камерах установлены телевизоры. Сейчас такой особый режим ввели бессрочно, однако с налаживанием ситуации в Украине, меры будут пересматривать.

По словам заместителя министра юстиции, средств защиты для медработников пока хватает, хотя дополнительная потребность в них все еще существует.

Обратите внимание! В Украине в местах несвободы по состоянию на 20 марта обнаружили 250 человек с симптомами гриппа. Для лечения их изолировали в отдельные камеры и медицинские части.



Симптомы коронавируса / инфографика 24 Канала