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      Минюст не против освободить заключенных во время пандемии: кого это может коснуться

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      На свободу благодаря амнистии могут выйти 900 человек / Волинь.ua

      В Министерстве юстиции не исключают идею освобождения заключенных во время вспышки коронавируса. Однако это должно касаться только безопасных для общества людей и число их должно быть ограничено.

      "Несколько стран мира действительно пошли на массовое освобождения заключенных во время вспышки коронавируса. Однако Украина, вряд ли такой шаг пойдет на пользу. Ведь люди сейчас живут, в основном, за счет сбережений, а этот вариант не подойдет для бывших заключенных", – объяснил министр юстиции Денис Малюська в Фейсбуке.

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      Скорее всего, этот шаг не только не уменьшит количество больных, но увеличит их, а также существенно ухудшит криминогенную ситуацию. Единственное, чего достигнет массовое освобождение осужденных в такой ситуации – это уменьшит головную боль Минюста по содержанию осужденных в безопасности,
      – объяснил Малюська.

      Сейчас в Минюсте размышляют над амнистии около 900 заключенных Также министерство работает над изменениями в законодательство, которые позволят существенно уменьшить количество новых людей, которые направляются в СИЗО или учреждения отбывания наказаний.

      Где через коронавирус освободили узников:

      • Во Франции из-за вспышки коронавируса освободили более 6 200 заключенных. В целом это примерно 10% от всех лиц, содержащихся в тюрьмах. Отпустили тех, кто был осужден за незначительные преступления и кто хорошо себя вел во время заключения. Также освобождают заключенных, которым до конца отбывания срока наказания осталось меньше месяца.
      • В Индонезии из исправительных учреждений выпустили 18 тысяч людей, чтобы сдержать распространение коронавируса в переполненных тюрьмах. На свободу из-за COVID-19 вышли преимущественно несовершеннолетние правонарушители и те, кто уже отбыл две трети срока заключения.
      • Власти Ирана временно освободили около 85 тысяч заключенных, чтобы обуздать вспышку коронавируса в стране. Среди них есть и политические заключенные. 50% освобожденных – заключенные по делам, связанным с безопасностью.

      коронавірус у цифрах
      Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Денис Малюська Министерство юстиции Тюрьма
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