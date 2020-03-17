В Иране из-за коронавируса освободили тысячи заключенных
Власти Ирана временно освободили около 85 тысяч заключенных, чтобы обуздать вспышку коронавируса в стране. Среди них есть и политические заключенные. 50% освобожденных – заключенные по делам, связанным с безопасностью.
Власти Ирана уверяют, что в тюрьмах приняли все необходимые меры, чтобы такой шаг был безопасным, информирует Daily Mail. Что именно будут делать заключенные и как долго оставаться на свободе – пока неизвестно.
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Организация Объединенных Наций уже предупредила иранскую власть, что есть большая вероятность, что люди в тюрьмах уже были инфицированы. В ООН призывают Тегеран выпустить всех политических заключенных, ведь за решеткой – сотни задержанных за антиправительственные протесты в ноябре.
Сейчас Иран находится на третьем месте в мире по количеству зараженных коронавирусом. В стране – более 16 тысяч случаев Covid-19, из них около тысячи – летальных. ВОЗ остро раскритиковала Иран за неспособность принять меры по вспышке коронавируса, в частности, закрыть места для паломничества.
Коронавирус в мире:
- По состоянию на 17 марта в мире зарегистрировано более 180 тысяч случаев заражения коронавирусом, от болезни умерли более 7 тысяч человек.
- В пятерку самых инфицированных Covid-19 стран входят Китай, Италия, Иран, Испания и Южная Корея.
- В Украине зарегистрировано 7 случаев коронавируса – в Черновицкой и Житомирской областях, в Киеве. Женщина с Житомирщины – умерла. Также в Черновцах умерла пациентка, у которой подозревали коронавирус.