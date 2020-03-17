В Израиле ввели прослушку и слежку за людьми на карантине: детали

Спецслужбы Израиля получили полномочия следить за гражданами на карантине, используя электронные средства.

Служба безопасности получила такие полномочия 16 марта сроком на 30 дней, сообщил 24 канала журналист Сергей Ауслендер, который сейчас находится и Израиле.

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Следить за людьми на карантине будут с помощью прослушивания телефонов или отслеживания местоположения.

Журналист отметил, что правозащитники были очень против, но сейчас это необходимые меры, чтобы предотвратить распространение вируса. Также он добавил, что полиция и министерство здравоохранения создали "летучие" группы и проверяют в произвольном порядке тех, кто на карантине.

Так как вирус пытаются сдержать, то меры безопасности и ограничения ежедневно становятся строже. Общественный сектор почти прекратил работу. Работают только жизненно необходимые заведения: банки, почты, продуктовые магазины. Частный сектор – до 70% сокращение работников, то есть всех, кого можно переводят на удаленную работу. Общественный трансопрт сокращается, также там происходит изоляция водителей, к ним нельзя приближаться до 2 метров.

По словам журналиста, все люди реагируют по-разному, однако сейчас "деваться некуда". Все относятся с пониманием, ведь видят пример Италии, где не смогли сдержать вирус.

Смотрите видео комментария журналиста Сергея Ауслендера из Израиля: