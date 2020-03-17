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      В Ізраїлі ввели прослушку та стеження за людьми на карантині: деталі

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      В Ізраїлі будуть прослуховувати людей на карантині / Getty Images

      Спецслужби Ізраїлю отримали повноваження слідкувати за громадянами на карантині, використовуючи електронні засоби.

      Служба безпеки отримала такі повноваження 16 березня терміном на 30 днів, повідомив 24 каналу журналіст Сергій Ауслендер, який зараз перебуває і Ізраїлі.

      До теми: В Україні введуть покарання за порушення карантину: як це працює в Ізраїлі

      Слідкувати за людьми на карантині будуть за допомогою прослуховування телефонів чи відслідковування розташування.

      Журналіст зазначив, що правозахисники були дуже проти, але наразі це необхідні заходи, щоб запобігти поширенню віруса. Також він додав, що поліція та міністерство охорони здоров'я створили "летючі" групи та перевіряють у довільному порядку тих, хто на карантині.

      Так як вірус намагаються стримати, то заходи безпеки та обмеження щодня стають суворішими. Громадський сектор майже припинив роботу. Працюють тільки життєво необхідні заклади: банки, пошти, продуктові магазини. Приватний сектор – до 70% скорочення працівників, тобто всіх, кого можна переводять на віддалену роботу. Громадський трансопрт скорочується, також там відбувається ізоляція водіїв, до них не можна наближатися до 2 метрів.

      За словами журналіста, всі люди реагують по-різному, однак наразі "діватися немає куди". Всі ставляться з розумінням, адже бачать приклад Італії, де не змогли стримати вірус.

      Дивіться відео коментаря журналіста Сергія Ауслендера з Ізраїлю:

       

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      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Ізраїля
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