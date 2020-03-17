В Ірані через коронавірус звільнили тисячі в’язнів

Влада Ірану запевняє, що у в'язницях ужили всіх потрібних заходів, аби такий крок був безпечним, інформує Daily Mail. Що саме робитимуть ув'язнені і як довго залишатимуться на волі – поки невідомо.

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Організація Об'єднаних Націй уже попередила іранську владу, що є велика ймовірність, що люди у тюрмах уже були інфіковані. В ООН закликають Тегеран випустити усіх політичних в'язнів, адже за ґратами – сотні затриманих за антиурядові протести у листопаді.

Наразі Іран перебуває на третьому місці у світі за кількістю заражених коронавірусом. В країні – понад 16 тисяч випадків Covid-19, з них близько тисячі – летальних. ВООЗ гостро розкритикувала Іран за нездатність ужити заходів щодо спалаху коронавірусу, зокрема, закрити місця для паломництва.

Коронавірус у світі:

Станом на 17 березня у світі зареєстровано понад 180 тисяч випадків зараження коронавірусом, від недуги померли більше 7 тисяч осіб.

випадків зараження коронавірусом, від недуги померли більше осіб. У п'ятірку найбільш інфікованих Covid-19 країн входять Китай, Італія, Іран, Іспанія та Південна Корея.

В Україні зареєстровано 7 випадків коронавірусу – у Чернівецькій та Житомирській областях, у Києві. Жінка з Житомирщини – померла. Також у Чернівцях померла пацієнтка, у якої підозрювали коронавірус.



Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу