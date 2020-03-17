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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      В Ірані через коронавірус звільнили тисячі в’язнів

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      В Ірані тимчасово випустили в'язнів для боротьби з Covid-19 / Middle East Eye

      Влада Ірану тимчасово звільнила близько 85 тисяч ув’язнених, щоб приборкати спалах коронавірусу в країні. Серед них є й політичні в'язні. 50% звільнених – ув'язнені за справами, що пов'язані з безпекою.

      Влада Ірану запевняє, що у в'язницях ужили всіх потрібних заходів, аби такий крок був безпечним, інформує Daily Mail. Що саме робитимуть ув'язнені і як довго залишатимуться на волі – поки невідомо.

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      Організація Об'єднаних Націй уже попередила іранську владу, що є велика ймовірність, що люди у тюрмах уже були інфіковані. В ООН закликають Тегеран випустити усіх політичних в'язнів, адже за ґратами – сотні затриманих за антиурядові протести у листопаді.

      Наразі Іран перебуває на третьому місці у світі за кількістю заражених коронавірусом. В країні – понад 16 тисяч випадків Covid-19, з них близько тисячі – летальних. ВООЗ гостро розкритикувала Іран за нездатність ужити заходів щодо спалаху коронавірусу, зокрема, закрити місця для паломництва.

      Коронавірус у світі:

      • Станом на 17 березня у світі зареєстровано понад 180 тисяч випадків зараження коронавірусом, від недуги померли більше 7 тисяч осіб.
      • У п'ятірку найбільш інфікованих Covid-19 країн входять Китай, Італія, Іран, Іспанія та Південна Корея.
      • В Україні зареєстровано 7 випадків коронавірусу – у Чернівецькій та Житомирській областях, у Києві. Жінка з Житомирщини – померла. Також у Чернівцях померла пацієнтка, у якої підозрювали коронавірус.

      Коронавірус у цифрах
      Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

      У Києві, Харкові та Дніпрі закривають метро: що відомо
      сьогодні
      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Коронавірус Covid-19 ВООЗ ООН В'язниця Іран
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