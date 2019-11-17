Криза в Ірані: силовики затримали понад тисячу людей, відключили інтернет і мобільний зв'язок
Десятки тисяч людей 16 листопада вийшли на вулиці в Ірані, протестуючи з приводу підвищення ціни на бензин. Протестувальники палили банки та магазини. Наступного дня, 17 листопада, влада відключила інтернет та мобільний зв'язок. Силовики затримують людей сотнями. Що та чому відбувається в Ірані, а також фото й відео з країни – у матеріалі 24 каналу.
Сервіс NetBlocks відстежує блокування інтернету в різних країнах. Тож вже увечері 16 листопада стало відомо, що без інтернету – 93% території Ірану. Ще ж і надто – майже повністю перестав працювати стільниковий зв'язок.
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Протести почалися після того, як у п'ятницю, 15 листопада, президент Ірану Хасан Рухан наказав зменшити субсидії на бензин. Зауважимо, що паливо в Ірані – одне з найдешевших у світі, а от населення – одне з найбідніших (18% людей – за межею бідності, а це майже 15 мільйонів іранців).
Стрибок цін на бензин спричинив справжню кризу в Ірані / Фото Getty Images
Як уряд Ірану підвищив ціни? Іранець – власник спеціальної бензинової карти може купити 60 літрів бензину на місяць за ціною приблизно 11 євроцентів за літр (раніше його купували за 7 центів). Кому треба понад 60 літрів, то нехай купують за 22 центи.
Насправді ж після наказу президента ціни на бензин стрибнули вгору куди сильніше – до 40 центів за літр. Для порівняння, в Україні ціна літра бензину – приблизно 1 євро, тобто у 2,5 раза вища, ніж в Ірані.
Це обурило людей, вони протестували агресивно, підпалили понад 100 банків і магазинів. Відомо про загибель щонайменше одного поліцейського та одного цивільного. Поранених навіть не рахують. Іранське агентство новин Fars повідомило, що правоохоронці вже затримали понад 1000 людей.
Протестувальники спалили сотню банків у країні / Фото The Sun
Нагадаємо, у жовтні Трамп пригрозив Ірану військовим ударом
Дивіться відео з соцмереж про те, що відбувається в Ірані:
Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї підтримав владу: мовляв, підвищувати ціни на паливо – треба, бо це рекомендують експерти. А от протестують проти цього "вороги країни, а не її народ".
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