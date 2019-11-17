Криза в Ірані: силовики затримали понад тисячу людей, відключили інтернет і мобільний зв'язок

Десятки тисяч людей 16 листопада вийшли на вулиці в Ірані, протестуючи з приводу підвищення ціни на бензин. Протестувальники палили банки та магазини. Наступного дня, 17 листопада, влада відключила інтернет та мобільний зв'язок. Силовики затримують людей сотнями. Що та чому відбувається в Ірані, а також фото й відео з країни – у матеріалі 24 каналу.

Сервіс NetBlocks відстежує блокування інтернету в різних країнах. Тож вже увечері 16 листопада стало відомо, що без інтернету – 93% території Ірану. Ще ж і надто – майже повністю перестав працювати стільниковий зв'язок.

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Протести почалися після того, як у п'ятницю, 15 листопада, президент Ірану Хасан Рухан наказав зменшити субсидії на бензин. Зауважимо, що паливо в Ірані – одне з найдешевших у світі, а от населення – одне з найбідніших (18% людей – за межею бідності, а це майже 15 мільйонів іранців).



Стрибок цін на бензин спричинив справжню кризу в Ірані / Фото Getty Images

Як уряд Ірану підвищив ціни? Іранець – власник спеціальної бензинової карти може купити 60 літрів бензину на місяць за ціною приблизно 11 євроцентів за літр (раніше його купували за 7 центів). Кому треба понад 60 літрів, то нехай купують за 22 центи.



Насправді ж після наказу президента ціни на бензин стрибнули вгору куди сильніше – до 40 центів за літр. Для порівняння, в Україні ціна літра бензину – приблизно 1 євро, тобто у 2,5 раза вища, ніж в Ірані.

Це обурило людей, вони протестували агресивно, підпалили понад 100 банків і магазинів. Відомо про загибель щонайменше одного поліцейського та одного цивільного. Поранених навіть не рахують. Іранське агентство новин Fars повідомило, що правоохоронці вже затримали понад 1000 людей.



Протестувальники спалили сотню банків у країні / Фото The Sun

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Дивіться відео з соцмереж про те, що відбувається в Ірані:

قیام ایران نمادی ازهمبستگی ملی است در شهرها همه مردم درهر سنی حضور داردندو نشان میدهد که هرکس میتواند در این قیام نقش مهمی داشته باشد

مردم بوشهر یکشنبه ۲۶ آبان با آتش زدن لاستیک مسیر خیابانها را بر روی مزدوران سرکوبگربستند #بنزين #اعتراض_سراسری #IranProtests #Iran pic.twitter.com/jNHl1Z2Ng5 — fatemeh Ramezani (@suroor55) November 17, 2019

#بغداد

طلاب مدارس الشعلة على خطوات طلاب الاعظمية يتجولون على المدارس التي تداوم ويفتحون ابوابها ويحرروها ...

مرددین شعار : بالروح ... بالدم .. نفدیك یاعراق ..#الطلاب #العراق_ینتفض pic.twitter.com/LR0oUx7Bsl — Free Syria_Free Iran (@Free_Syria_Iran) November 17, 2019

#IranProtests update: Protesters set the seminary in Kazerun on fire last night forcing the mullahs to flee. They did the same to the IRGC-linked Ansar Bank, Tejarat Bank, Melli Bank (2 branches each) & Iran Zamin Bank, Bank Saderat.

(Video of Kazerun seminary via MEK activists) pic.twitter.com/9sd7OJZPyQ — M. Hanif Jazayeri (@HanifJazayeri) November 17, 2019

Municipality of Qods (AKA Qale Hassan Khan, west of Tehran) is on fire tonight as #IranProtests stretch into their 2nd night. Protesters call it a "den of corruption". Iran's ppl are determined to achieve regime change. Footage via MEK activists@chicksonright @DavisOliverR @VP pic.twitter.com/StGSB4bGsf — M. Hanif Jazayeri (@HanifJazayeri) November 17, 2019

This is big and the US MSM isn’t covering at all https://t.co/Uplzdrjw6v — John Cardillo (@johncardillo) November 16, 2019

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї підтримав владу: мовляв, підвищувати ціни на паливо – треба, бо це рекомендують експерти. А от протестують проти цього "вороги країни, а не її народ".