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      Криза в Ірані: силовики затримали понад тисячу людей, відключили інтернет і мобільний зв'язок

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      У Ірані тривають масштабні протести / The Sun

      Десятки тисяч людей 16 листопада вийшли на вулиці в Ірані, протестуючи з приводу підвищення ціни на бензин. Протестувальники палили банки та магазини. Наступного дня, 17 листопада, влада відключила інтернет та мобільний зв'язок. Силовики затримують людей сотнями. Що та чому відбувається в Ірані, а також фото й відео з країни – у матеріалі 24 каналу.

      Сервіс NetBlocks відстежує блокування інтернету в різних країнах. Тож вже увечері 16 листопада стало відомо, що без інтернету – 93% території Ірану. Ще ж і надто – майже повністю перестав працювати стільниковий зв'язок.

      Тим часом у Росії тисячі людей мітингують проти мера-ексватажка бойовиків: взяли прапор України – відео

      Протести почалися після того, як у п'ятницю, 15 листопада, президент Ірану Хасан Рухан наказав зменшити субсидії на бензин. Зауважимо, що паливо в Ірані – одне з найдешевших у світі, а от населення – одне з найбідніших (18% людей – за межею бідності, а це майже 15 мільйонів іранців).

      Іран
      Стрибок цін на бензин спричинив справжню кризу в Ірані / Фото Getty Images

      Як уряд Ірану підвищив ціни? Іранець – власник спеціальної бензинової карти може купити 60 літрів бензину на місяць за ціною приблизно 11 євроцентів за літр (раніше його купували за 7 центів). Кому треба понад 60 літрів, то нехай купують за 22 центи.

      Насправді ж після наказу президента ціни на бензин стрибнули вгору куди сильніше – до 40 центів за літр. Для порівняння, в Україні ціна літра бензину – приблизно 1 євро, тобто у 2,5 раза вища, ніж в Ірані.

      Це обурило людей, вони протестували агресивно, підпалили понад 100 банків і магазинів. Відомо про загибель щонайменше одного поліцейського та одного цивільного. Поранених навіть не рахують. Іранське агентство новин Fars повідомило, що правоохоронці вже затримали понад 1000 людей.

      Іран
      Протестувальники спалили сотню банків у країні / Фото The Sun

      Нагадаємо, у жовтні Трамп пригрозив Ірану військовим ударом

      Дивіться відео з соцмереж про те, що відбувається в Ірані:

      Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї підтримав владу: мовляв, підвищувати ціни на паливо – треба, бо це рекомендують експерти. А от протестують проти цього "вороги країни, а не її народ".

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Протести Іран Нафта Ціни Гроші Жертви Постраждалі
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