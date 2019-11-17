21:51
17 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ СЕРБИЯ – УКРАИНА ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Что общего у Путина и Ким Чен Ына? Харакири армии РФ
      Вєсті Кремля
      21:14, 16 ноября
      Вести.UA. Жир: Что спрятал Дубинский под матрасом. Тимошенко удивит Зеленского
      Вєсті.UA
      19:39, 16 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ СЕРБИЯ – УКРАИНА ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ

      Кризис в Иране: силовики задержали более тысячи человек, отключили интернет и мобильную связь

      127 Читати новину українською
      В Иране продолжаются масштабные протесты / The Sun

      Десятки тысяч человек 16 ноября вышли на улицы в Иране, протестуя по поводу повышения цены на бензин. Протестующие жгли банки и магазины. На следующий день, 17 ноября, власти отключили интернет и мобильную связь. Силовики задерживают людей сотнями. Что и почему происходит в Иране, а также фото и видео из страны – в материале 24 канала.

      Сервис NetBlocks отслеживает блокировку интернета в разных странах. Поэтому уже вечером 16 ноября стало известно, что без интернета – 93% территории Ирана. Кроме того – почти полностью перестала работать сотовая связь.

      Между тем в России тысячи человек митингуют против мэра-экс-главаря боевиков: взяли флаг Украины – видео

      Протесты начались после того, как в пятницу, 15 ноября, президент Ирана Хасан Рухани приказал уменьшить субсидии на бензин. Заметим, что топливо в Иране – одно из самых дешевых в мире, а вот население – одно из самых бедных (18% людей – за чертой бедности, а это почти 15 миллионов иранцев).

      Іран
      Скачок цен на бензин вызвал настоящий кризис в Иране​ / Фото Getty Images

      Как правительство Ирана повысило цены?
      Иранец – владелец специальной бензиновой карты может купить 60 литров бензина в месяц по цене примерно 11 евроцентов за литр (ранее его покупали за 7 центов). Кому надо более 60 литров, то пусть покупают за 22 цента.

      На самом деле после приказа президента цены на бензин подскочили вверх куда сильнее – до 40 центов за литр. Для сравнения, в Украине цена литра бензина – примерно 1 евро, то есть в 2,5 раза выше, чем в Иране.

      Это возмутило людей, они протестовали агрессивно, подожгли более 100 банков и магазинов. Известно о гибели по меньшей мере одного полицейского и одного гражданского. Раненых даже не считают. Иранское агентство новостей Fars сообщило, что правоохранители уже задержали более 1000 человек.

      Іран
      Протестующие сожгли сотню банков в стране / Фото The Sun

      Напомним, в октябре Трамп пригрозил Ирану военным ударом

      Смотрите видео из соцсетей о том, что происходит в Иране:

      Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поддержал власть: мол, повышать цены на топливо – надо, потому что это рекомендуют эксперты. А вот протестуют против этого "враги страны, а не ее народ".

      Евро-2020: Португалия и еще 16 сборных гарантировали себе участие в чемпионате Европы
      сегодня
      2176
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Деньги Цены нефть Иран Протесты Постраждалі Жертвы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Сколько зарабатывают украинские IT-специалисты: новая статистика
      сегодня , 21:06 Сколько зарабатывают украинские IT-специалисты: новая статистика
      Катерина Моргоєва 1337
      Кто потеряет субсидии, новые детали "Украиногейта" и скандалы в "Слуге народа" – видео недели
      сегодня , 19:30 Кто потеряет субсидии, новые детали "Украиногейта" и скандалы в "Слуге народа" – видео недели
      Ольга Грамчук 262
      Масштабный потоп в Венеции: как город на воде уходит под воду
      сегодня , 18:50 Масштабный потоп в Венеции: как город на воде уходит под воду
      Наталя Боднар 5527
      Пекло, в якому живуть жінки: як вберегтися від домагань та порушення особистих кордонів
      сегодня , 16:00 Пекло, в якому живуть жінки: як вберегтися від домагань та порушення особистих кордонів
      Блог Соцмережі 1312
      Вища рада правосуддя може знищити судову реформу Зеленського: шокуючі факти
      сегодня , 14:00 Вища рада правосуддя може знищити судову реформу Зеленського: шокуючі факти
      Роман Маселко 569
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук