Кризис в Иране: силовики задержали более тысячи человек, отключили интернет и мобильную связь

Десятки тысяч человек 16 ноября вышли на улицы в Иране, протестуя по поводу повышения цены на бензин. Протестующие жгли банки и магазины. На следующий день, 17 ноября, власти отключили интернет и мобильную связь. Силовики задерживают людей сотнями. Что и почему происходит в Иране, а также фото и видео из страны – в материале 24 канала.

Сервис NetBlocks отслеживает блокировку интернета в разных странах. Поэтому уже вечером 16 ноября стало известно, что без интернета – 93% территории Ирана. Кроме того – почти полностью перестала работать сотовая связь.

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Протесты начались после того, как в пятницу, 15 ноября, президент Ирана Хасан Рухани приказал уменьшить субсидии на бензин. Заметим, что топливо в Иране – одно из самых дешевых в мире, а вот население – одно из самых бедных (18% людей – за чертой бедности, а это почти 15 миллионов иранцев).



Скачок цен на бензин вызвал настоящий кризис в Иране​ / Фото Getty Images

Как правительство Ирана повысило цены?

Иранец – владелец специальной бензиновой карты может купить 60 литров бензина в месяц по цене примерно 11 евроцентов за литр (ранее его покупали за 7 центов). Кому надо более 60 литров, то пусть покупают за 22 цента.



На самом деле после приказа президента цены на бензин подскочили вверх куда сильнее – до 40 центов за литр. Для сравнения, в Украине цена литра бензина – примерно 1 евро, то есть в 2,5 раза выше, чем в Иране.

Это возмутило людей, они протестовали агрессивно, подожгли более 100 банков и магазинов. Известно о гибели по меньшей мере одного полицейского и одного гражданского. Раненых даже не считают. Иранское агентство новостей Fars сообщило, что правоохранители уже задержали более 1000 человек.



Протестующие сожгли сотню банков в стране / Фото The Sun

Напомним, в октябре Трамп пригрозил Ирану военным ударом

Смотрите видео из соцсетей о том, что происходит в Иране:

قیام ایران نمادی ازهمبستگی ملی است در شهرها همه مردم درهر سنی حضور داردندو نشان میدهد که هرکس میتواند در این قیام نقش مهمی داشته باشد

مردم بوشهر یکشنبه ۲۶ آبان با آتش زدن لاستیک مسیر خیابانها را بر روی مزدوران سرکوبگربستند #بنزين #اعتراض_سراسری #IranProtests #Iran pic.twitter.com/jNHl1Z2Ng5 — fatemeh Ramezani (@suroor55) November 17, 2019

#بغداد

طلاب مدارس الشعلة على خطوات طلاب الاعظمية يتجولون على المدارس التي تداوم ويفتحون ابوابها ويحرروها ...

مرددین شعار : بالروح ... بالدم .. نفدیك یاعراق ..#الطلاب #العراق_ینتفض pic.twitter.com/LR0oUx7Bsl — Free Syria_Free Iran (@Free_Syria_Iran) November 17, 2019

#IranProtests update: Protesters set the seminary in Kazerun on fire last night forcing the mullahs to flee. They did the same to the IRGC-linked Ansar Bank, Tejarat Bank, Melli Bank (2 branches each) & Iran Zamin Bank, Bank Saderat.

(Video of Kazerun seminary via MEK activists) pic.twitter.com/9sd7OJZPyQ — M. Hanif Jazayeri (@HanifJazayeri) November 17, 2019

Municipality of Qods (AKA Qale Hassan Khan, west of Tehran) is on fire tonight as #IranProtests stretch into their 2nd night. Protesters call it a "den of corruption". Iran's ppl are determined to achieve regime change. Footage via MEK activists@chicksonright @DavisOliverR @VP pic.twitter.com/StGSB4bGsf — M. Hanif Jazayeri (@HanifJazayeri) November 17, 2019

This is big and the US MSM isn’t covering at all https://t.co/Uplzdrjw6v — John Cardillo (@johncardillo) November 16, 2019

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поддержал власть: мол, повышать цены на топливо – надо, потому что это рекомендуют эксперты. А вот протестуют против этого "враги страны, а не ее народ".