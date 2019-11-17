Кризис в Иране: силовики задержали более тысячи человек, отключили интернет и мобильную связь
Десятки тысяч человек 16 ноября вышли на улицы в Иране, протестуя по поводу повышения цены на бензин. Протестующие жгли банки и магазины. На следующий день, 17 ноября, власти отключили интернет и мобильную связь. Силовики задерживают людей сотнями. Что и почему происходит в Иране, а также фото и видео из страны – в материале 24 канала.
Сервис NetBlocks отслеживает блокировку интернета в разных странах. Поэтому уже вечером 16 ноября стало известно, что без интернета – 93% территории Ирана. Кроме того – почти полностью перестала работать сотовая связь.
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Протесты начались после того, как в пятницу, 15 ноября, президент Ирана Хасан Рухани приказал уменьшить субсидии на бензин. Заметим, что топливо в Иране – одно из самых дешевых в мире, а вот население – одно из самых бедных (18% людей – за чертой бедности, а это почти 15 миллионов иранцев).
Скачок цен на бензин вызвал настоящий кризис в Иране / Фото Getty Images
Как правительство Ирана повысило цены?
Иранец – владелец специальной бензиновой карты может купить 60 литров бензина в месяц по цене примерно 11 евроцентов за литр (ранее его покупали за 7 центов). Кому надо более 60 литров, то пусть покупают за 22 цента.
На самом деле после приказа президента цены на бензин подскочили вверх куда сильнее – до 40 центов за литр. Для сравнения, в Украине цена литра бензина – примерно 1 евро, то есть в 2,5 раза выше, чем в Иране.
Это возмутило людей, они протестовали агрессивно, подожгли более 100 банков и магазинов. Известно о гибели по меньшей мере одного полицейского и одного гражданского. Раненых даже не считают. Иранское агентство новостей Fars сообщило, что правоохранители уже задержали более 1000 человек.
Протестующие сожгли сотню банков в стране / Фото The Sun
Напомним, в октябре Трамп пригрозил Ирану военным ударом
Смотрите видео из соцсетей о том, что происходит в Иране:
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поддержал власть: мол, повышать цены на топливо – надо, потому что это рекомендуют эксперты. А вот протестуют против этого "враги страны, а не ее народ".
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