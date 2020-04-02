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      В Индонезии уволили 18 тысяч заключенных, чтобы обуздать коронавирус

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      Индонезийские исправительные учреждения – переполнены / Voice of America

      В Индонезии из исправительных учреждений выпустили 18 тысяч человек, чтобы сдержать распространение коронавируса в переполненных тюрьмах. Узникам приказали придерживаться домашнего карантина после освобождения.

      На волю из-за COVID-19 вышли в основном несовершеннолетние правонарушители и те, которые уже отбыли две трети срока заключения. Индонезийские власти надеются, что таким образом снизят риск заболеваемости за решеткой, ведь в тюрьмах – плохи дела с санитарией, информирует France 24.

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      Наша цель состоит в том, чтобы освободить всего около 30 тысяч заключенных, но окончательная цифра может оказаться даже больше,
      - сообщила представительница Министерства юстиции Индонезии Рика Априанти.

      Отметим, в Индонезии – 522 исправительных учреждений, в которых находятся более 270 тысяч человек. По состоянию на 2 апреля в стране обнаружили 1 790 случаев коронавируса, более 170 человек умерли.

      Интересно! К похожему шагу прибегли раньше и в Иране. Власти страны временно освободили около 85 тысяч заключенных, чтобы обуздать вспышку коронавируса. Среди них есть и политические заключенные. 50% освобожденных – заключены по делам, связанным с безопасностью.

      Коронавірус у цифрах
      Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Коронавирус COVID-19 Тюрьма Индонезия
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