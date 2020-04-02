В Індонезії звільнили 18 тисяч в'язнів, аби приборкати коронавірус
В Індонезії з виправних закладів випустили 18 тисяч людей, аби стримати поширення коронавірусу в переповнених тюрмах. В'язням наказали дотримуватись домашнього карантину після звільнення.
На волю через COVID-19 вийшли переважно неповнолітні правопорушники та ті, які вже відбули дві треті терміну ув'язнення. Індонезійська влада сподівається, що таким чином знизить ризик захворюваності за ґратами, адже у в'язницях – погані справи з санітарією, інформує France 24.
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Наша мета полягає в тому, щоб звільнити загалом близько 30 тисяч ув’язнених, але остаточна кількість може виявитись навіть більшою,
– повідомила представниця Міністерства юстиції Індонезії Ріка Апріанті.
Зазначимо, в Індонезії – 522 виправні заклади, в яких перебувають понад 270 тисяч осіб. Станом на 2 квітня в країні виявили 1790 випадків коронавірусу, понад 170 осіб померли.
Цікаво! До схожого кроку вдались раніше і в Ірані. Влада країни тимчасово звільнила близько 85 тисяч ув’язнених, щоб приборкати спалах коронавірусу. Серед них є й політичні в'язні. 50% звільнених – ув'язнені за справами, що пов'язані з безпекою.
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