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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      В Індонезії звільнили 18 тисяч в'язнів, аби приборкати коронавірус

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      Індонезійські виправні заклади – переповнені / Voice of America

      В Індонезії з виправних закладів випустили 18 тисяч людей, аби стримати поширення коронавірусу в переповнених тюрмах. В'язням наказали дотримуватись домашнього карантину після звільнення.

      На волю через COVID-19 вийшли переважно неповнолітні правопорушники та ті, які вже відбули дві треті терміну ув'язнення. Індонезійська влада сподівається, що таким чином знизить ризик захворюваності за ґратами, адже у в'язницях – погані справи з санітарією, інформує France 24.

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      Наша мета полягає в тому, щоб звільнити загалом близько 30 тисяч ув’язнених, але остаточна кількість може виявитись навіть більшою,
      – повідомила представниця Міністерства юстиції Індонезії Ріка Апріанті.

      Зазначимо, в Індонезії – 522 виправні заклади, в яких перебувають понад 270 тисяч осіб. Станом на 2 квітня в країні виявили 1790 випадків коронавірусу, понад 170 осіб померли.

      Цікаво! До схожого кроку вдались раніше і в Ірані. Влада країни тимчасово звільнила близько 85 тисяч ув’язнених, щоб приборкати спалах коронавірусу. Серед них є й політичні в'язні. 50% звільнених – ув'язнені за справами, що пов'язані з безпекою.

      Коронавірус у цифрах
      Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Індонезія Коронавірус COVID-19 В'язниця
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