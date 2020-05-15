Как Минюст планирует заработать на СИЗО: детали от Малюськи

В Министерстве юстиции намерены вывести за пределы городов следственные изоляторы. В то же время земельные участки под ними планируют сдавать в аренду частным инвесторам.

Что даст вывод СИЗО за пределы городов

Как подчеркнул глава Минюста Денис Малюська, таким образом государство хочет сэкономить средства для улучшения инфраструктуры пенитенциарной системы. Об этом министр заявил в комментарии "Громадському".

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Малюська объяснил, что сегодня СИЗО размещаются в основном в центре городов. Соответственно, стоимость аренды земельных участков – большая.

Мы сейчас разрабатываем документы для того, чтобы переносить их за пределы городов в обмен на строительство нормальных надлежащих сооружений. Земельные участки в центре городов мы будем отдавать частным инвесторам,

– подчеркнул он.

Кроме того, чиновник сообщил, что ранее представленные платные камеры в ближайшие месяцы должны заработать во всех следственных изоляторах. А это, в свою очередь, также принесет дополнительные средства.

"Сейчас в Киеве открыто четыре камеры – двухместные, трехместные и четырехместные. В планах – мы будем их увеличивать, смотреть по цене. Если сравнить СИЗО и учреждения, куда люди прибывают после приговоров – ситуация совершенно разная. В следственных изоляторах – все гораздо хуже . Хотя там находятся невиновнные, а в тюрьмах сидят те, кто получили приговоры. Мы это будем менять", – заверил Малюська.

В то же время он подчеркнул, главная цель тюремной реформы – ресоциализация бывших заключенных.

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Какие заявления об украинских тюрьма Малюська делал ранее

Заметим, что в декабре 2019 года Денис Малюська в комментарии 24 каналу заявлял, что треть из всех украинских тюрем следует закрыть, поскольку их – много и они не заполнені.

По его словам,

часть закрытых тюрем передадут на приватизацию,

часть – Вооруженным силам,

остальные будут консервировать.

Вырученные средства Минюст собирается потратить на улучшение условий заключенных.