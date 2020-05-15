Як Мін'юст планує заробити на СІЗО: деталі від Малюськи

У Міністерстві юстиції мають намір вивести за межі міст слідчі ізолятори. Водночас земельні ділянки під ними планують здавати в оренду приватним інвесторам.

Що дасть виведення СІЗО за межі міст

Як підкреслив очільник Мін’юсту Денис Малюська, таким чином держава хоче заощадити кошти для поліпшення інфраструктури пенітенціарної системи. Про це міністр заявив у коментарі "Громадському".

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Малюська пояснив, що сьогодні СІЗО розміщуються здебільшого в центрі міст. Відповідно, вартість оренди земельних ділянок – велика.

Ми зараз розробляємо документи для того, щоб переносити їх за межі міст в обмін на будівництво нормальних належних споруд. Земельні ділянки в центрі міст ми будемо віддавати приватним інвесторам,

– підкреслив він.

Крім того, чиновник повідомив, що раніше презентовані платні камери найближчими місяцями мають запрацювати в усіх слідчих ізоляторах. А це, зі свого боку, також принесе додаткові кошти.

"Зараз в Києві відкрито чотири камери — двомісні, тримісні і чотиримісні. У планах — ми будемо їх збільшувати, дивитися за ціною. Якщо порівняти СІЗО та установи, куди люди прибувають після вироків — ситуація є зовсім різною. В слідчих ізоляторах – все набагато гірше. Хоча там перебувають невинуваті, а в тюрмах сидять ті, хто отримали вироки. Ми це будемо змінювати", – запевнив Малюська.

Водночас він наголосив, головна мета тюремної реформи — ресоціалізація колишніх в’язнів.

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Які заяви про українські в'язниці Малюська робив раніше

Зауважимо, що в грудні 2019 року Денис Малюська у коментарі 24 каналу заявляв, що що третину з усіх українських в’язниць слід закрити, оскільки їх – забагато та вони не є заповненими.

За його словами,

частину закритих в'язниць передадуть на приватизацію,

частину – Збройним силам,

решту будуть консервувати.

Вирученні кошти Мін’юст збирається витратити на покращення умов в’язнів.