В українських СІЗО з'являться платні камери: деталі

Кабінет Міністрів України підтримав запровадження платних камер у слідчих ізоляторах (СІЗО). Відбуватиметься це як експеримент і в окремих СІЗО.

Як пояснив міністр юстиції Денис Малюська, відповідно до вищезазначеної постанови уряду, особи, яких взяли під варту, зможуть за певну плату отримати поліпшені побутові та умови харчування. Відбуватиметься це на добровільній основі, передає пресслужба Мін'юсту.

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Отже, перелік слідчих ізоляторів, де проходитиме експеримент, має визначити Мін'юст. І вже в цих СІЗО виділять приміщення, що не потребують капітального ремонту.

Водночас кошти, отримані від надання таких платних послуг, будуть спрямовувати до спеціального фонду та у подальшому використовувати для проведення поточних і капітальних ремонтів приміщень слідчих ізоляторів. Таким чином, створимо належні умови тримання іншим особам, узятим під варту,

– запевнив Малюська.

За його словами, цей експериментальний проєкт планують завершити до 31 грудня 2021 року. А за його результатами вже визначать, чи доцільно законодавчо закріплювати платну послуги з надання поліпшених побутових і умов харчування особам, узятим під варту.

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До слова, наприкінці грудня у коментарі 24 каналу Денис Малюська зазначав, що в Україні мають з'явитися комфортні СІЗО, за перебування в яких можна було б платити. За його словами, на створення таких "готелів" у держави грошей немає, тому Мін'юст планує залучити бізнес.

Зараз держава має єдиний інтерес – щоб людина була доступною для слідства та не втекла. У держави не має мети перевиховати цих людей, чи карати їх. Бо людина, яка перебуває у СІЗО, за фактом не є винною з точку зору закону. Тому ніщо не забороняє цим людям оплатити своє комфортне перебування у СІЗО. У такий спосіб доступ до цих осіб зберігатиметься та вони нікуди не втечуть,

– пояснював міністр.

Крім того, Малюська заявяв, що в Україні слід розпочати розпродаж в'язниць. А виручені кошти мають піти на покращення умов утримання в'язнів.