В украинских СИЗО появятся платные камеры: детали
Кабинет Министров Украины поддержал введение платных камер в следственных изоляторах (СИЗО). Происходить это будет как эксперимент и в отдельных СИЗО.
Как объяснил министр юстиции Денис Малюська, согласно вышеуказанному постановлению правительства, лица, которых взяли под стражу, смогут за определенную плату получить улучшенные бытовые условия и питание. Будет происходить это на добровольной основе, передает пресс-служба Минюста.
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Итак, перечень следственных изоляторов, где будет проходить эксперимент, должен определить Минюст. И уже в этих СИЗО выделят помещения, не требующие капитального ремонта.
В то же время средства, полученные от оказания таких платных услуг, будут направлять в специальный фонд и в дальнейшем использовать для проведения текущих и капитальных ремонтов помещений следственных изоляторов. Таким образом создадим надлежащие условия содержания другим лицам, взятым под стражу,
– заверил Малюська.
По его словам, этот экспериментальный проект планируют завершить до 31 декабря 2021 года. А по его результатам уже определят, целесообразно ли законодательно закреплять платную услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий питания лицам, взятым под стражу.
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К слову, в конце декабря в комментарии 24 каналу Денис Малюська отмечал, что в Украине должны появиться комфортные СИЗО, за пребывание в которых можно было бы платить. По его словам, на создание таких "отелей" у государства денег нет, поэтому Минюст планирует привлечь бизнес.
Сейчас у государства есть один интерес – чтобы человек был доступен для следствия и не убежал. У государства нет цели перевоспитать этих людей, наказывать их. Потому что человек, который находится в СИЗО, по факту не является виновным с точки зрения закона. Поэтому ничто не запрещает этим людям оплатить свое комфортное пребывание в СИЗО. Таким образом доступ к этим лицам будет сохраняться и они никуда не убегут,
– объяснял министр.
Кроме того, Малюська заявлял, что в Украине следует начать распродажу тюрем. А вырученные средства должны пойти на улучшение условий содержания заключенных.
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