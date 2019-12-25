В Украине могут появиться платные СИЗО-"гостиницы", – Малюська

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что в Украине должны появиться комфортные СИЗО, за пребывание в которых можно было бы платить. На создание таких "отелей" у государства денег нет, поэтому Минюст планирует привлечь бизнес.

Об этом Малюська отметил в интервью 24 каналу для программы "Министры в галстуках и без".

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► В каком состоянии украинские СИЗО

По словам министра, все СИЗО находятся в очень запущенном состоянии.

"У нас, наверное, нет ни одного СИЗО, в котором бы соблюдались европейские стандарты. Как правило, это либо ужасные, или сверхужасные ситуации. Часть помещений вообще нельзя использовать для временного пребывания людей", – пояснил Малюська.

► В чем идея превращения СИЗО

"Идея заключается в том, что в случае СИЗО государство имеет единственный интерес – чтобы человек был доступным для следствия. Простыми словами – чтобы он не убежал. У государства нет цели перевоспитать этих людей, наказывать их. Ибо человек, который находится в СИЗО, по факту не виновен с точки зрения закона", – отметил Малюська.

Соответственно – подытожил министр – ничто не запрещает этим людям оплатить свое комфортное пребывание в СИЗО.

Таким образом доступ к этим лицам будет сохраняться, они никуда не убегут. В то же время они смогут оплатить себе более или менее комфортное пребывание,

– заверил Малюська.

► Где взять деньги

По словам министра, денег на строительство таких "отелей" у государства нет, однако в министерстве предлагают привлечь бизнес.

"По нашему мнению, это довольно неплохой вариант, ведь будут обеспечены и права граждан, и будет создан дополнительный источник получения налогов", – подчеркнул Малюська.

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Видео полного интервью 24 канала с Денисом Малюськой:

Интервью 24 канала с другими министрами – читайте здесь.