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      В Украине могут появиться платные СИЗО-"гостиницы", – Малюська

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      Интервью с Денисом Малюськой / 24 канал

      Министр юстиции Денис Малюська заявил, что в Украине должны появиться комфортные СИЗО, за пребывание в которых можно было бы платить. На создание таких "отелей" у государства денег нет, поэтому Минюст планирует привлечь бизнес.

      Об этом Малюська отметил в интервью 24 каналу для программы "Министры в галстуках и без".

      Также в интервью: Мы закроем треть тюрем в Украине, – министр юстиции Малюська

      ► В каком состоянии украинские СИЗО

      По словам министра, все СИЗО находятся в очень запущенном состоянии.

      "У нас, наверное, нет ни одного СИЗО, в котором бы соблюдались европейские стандарты. Как правило, это либо ужасные, или сверхужасные ситуации. Часть помещений вообще нельзя использовать для временного пребывания людей", – пояснил Малюська.

      ► В чем идея превращения СИЗО

      "Идея заключается в том, что в случае СИЗО государство имеет единственный интерес – чтобы человек был доступным для следствия. Простыми словами – чтобы он не убежал. У государства нет цели перевоспитать этих людей, наказывать их. Ибо человек, который находится в СИЗО, по факту не виновен с точки зрения закона", – отметил Малюська.

      Соответственно – подытожил министр – ничто не запрещает этим людям оплатить свое комфортное пребывание в СИЗО.

      Таким образом доступ к этим лицам будет сохраняться, они никуда не убегут. В то же время они смогут оплатить себе более или менее комфортное пребывание,
      – заверил Малюська.

      Где взять деньги

      По словам министра, денег на строительство таких "отелей" у государства нет, однако в министерстве предлагают привлечь бизнес.

      "По нашему мнению, это довольно неплохой вариант, ведь будут обеспечены и права граждан, и будет создан дополнительный источник получения налогов", – подчеркнул Малюська.

      К теме: Камеры в плесени, пленники спят по очереди, их бьют: какие нарушения нашли в Киевском СИЗО

      Видео полного интервью 24 канала с Денисом Малюськой:

      Интервью 24 канала с другими министрами  – читайте здесь.

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      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Новости Украины Криминальные новости СІЗО Министерство юстиции Денис Малюська
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