В Україні можуть з'явитися платні СІЗО-"готелі", – Малюська

Про це Малюська зазначив в інтерв'ю 24 каналу для програми "Міністри в краватках і без".

Також в інтерв'ю: Ми закриємо третину в'язниць в Україні, – міністр юстиції Малюська

► В якому стані українські СІЗО

За словами міністра, всі СІЗО перебувають у дуже занедбаному стані.

"У нас, напевно, немає жодного СІЗО, в якому б дотримувалися європейські стандарти. Як правило, це або жахливі, або наджахливі ситуації. Частину приміщень взагалі не можна використовувати для тимчасового перебування людей", – пояснив Малюська.

► В чому ідея перетворення СІЗО

"Ідея полягає у тому, що у випадку СІЗО держава має єдиний інтерес – щоб людина була доступною для слідства. Простими словами – щоб вона не втекла. У держави немає мети перевиховати цих людей, чи карати їх. Бо людина, яка перебуває у СІЗО, по факту не винна з точку зору закону", – зазначив Малюська.

Відповідно – підсумував міністр – ніщо не забороняє цим людям оплатити своє комфортне перебування у СІЗО.

У такий спосіб доступ до цих осіб зберігатиметься, вони нікуди не втечуть. Водночас вони зможуть оплатити собі більш-менш комфортне перебування,

– запевнив Малюська.