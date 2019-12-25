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      В Україні можуть з'явитися платні СІЗО-"готелі", – Малюська

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      Інтерв'ю з Денисом Малюською / 24 канал

      Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що в Україні мають з'явитися комфортні СІЗО, за перебування в яких можна було б платити. На створення таких "готелів" у держави грошей немає, тому Мін'юст планує залучити бізнес.

      Про це Малюська зазначив в інтерв'ю 24 каналу для програми "Міністри в краватках і без".

      Також в інтерв'ю: Ми закриємо третину в'язниць в Україні, – міністр юстиції Малюська

      ► В якому стані українські СІЗО

      За словами міністра, всі СІЗО перебувають у дуже занедбаному стані.

      "У нас, напевно, немає жодного СІЗО, в якому б дотримувалися європейські стандарти. Як правило, це або жахливі, або наджахливі ситуації. Частину приміщень взагалі не можна використовувати для тимчасового перебування людей", – пояснив Малюська.

      ► В чому ідея перетворення СІЗО

      "Ідея полягає у тому, що у випадку СІЗО держава має єдиний інтерес – щоб людина була доступною для слідства. Простими словами – щоб вона не втекла. У держави немає мети перевиховати цих людей, чи карати їх. Бо людина, яка перебуває у СІЗО, по факту не винна з точку зору закону", – зазначив Малюська.

      Відповідно – підсумував міністр – ніщо не забороняє цим людям оплатити своє комфортне перебування у СІЗО.

      У такий спосіб доступ до цих осіб зберігатиметься, вони нікуди не втечуть. Водночас вони зможуть оплатити собі більш-менш комфортне перебування,
      – запевнив Малюська.

      ► Де взяти гроші 

      За словами міністра, грошей на будівництво таких "готелів" у держави немає, однак у міністерстві пропонують залучити бізнес.

      "На нашу думку, це досить непоганий варіант, адже будуть забезпечені і права громадян, і буде створене додаткове джерело отримання податків", – підкреслив Малюська.

      До теми: Камери у плісняві, бранці сплять по черзі, їх б’ють: які порушення знайшли у Київському СІЗО

      Відео повного інтерв'ю 24 каналу з Денисом Малюською:

      Інтерв'ю 24 каналу з іншими міністрами – читайте тут.

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      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Новини України Кримінальні новини СІЗО Денис Малюська Міністерство юстиції
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