Власти Киева рассказали, для кого подготовили VIP-палаты в больницах

Накануне СМИ и соцсети всколыхнула информация об обустройстве специальных палат для VIP-персон в Киеве. Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник высказался относительно того, кому нужны спецпалаты.

Правоохранители должны разобраться, откуда появился приказ о спецпалатах, а также почему попал в СМИ. Об этом Николай Поворозник заявил в эфире телеканала "Прямой".

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Документ, по словам чиновника, выдали для ограниченного круга лиц.

Этот приказ направлен не для VIP, как все говорят, а для тех, у кого есть государственная охрана. Имеется в виду, люди из тюрем или СИЗО,

– сказал Поворозник.

На иронический комментарий ведущего о том, что слабо верится, что такие условия действительно для осужденных, Поворозник ответил, что таковы требования соответствующих министерств. Особая подготовка помещений нужна, ведь люди из тюрем также заслуживают лечения.

Ранее такое же предположение о VIP-палатах выразил премьер-министр Денис Шмыгаль. Как и Поворозник, он отметил, что палаты с охраной могут быть только для осужденных.

Какие требования к обустройству палат:

Отдельные, изолированные от других помещений, палаты площадями не менее 13 квадратных метров с затененными окнами.

Палаты должны иметь удобные коммуникации с операционным блоком, диагностическим и другими отделениями.

Также предусмотрено наличие отдельного резерва лекарственных средств и развертывание опять таки отдельных сестринских круглосуточных постов в вышеуказанных палатах или возле них.

Еще заведениям приказали зарезервировать отдельные операционные и обеспечить их необходимыми лекарствами, медицинскими средствами и оборудованием.

Тем временем Управление государственной охраны в своем фейсбуке отметило, что не будет ставить требований специального устройства палат. Поэтому начальник ведомства Сергей Рудь обратился к Виталию Кличко с просьбой отменить действие обнародованного приказа. УГО говорит, что лица, на которых распространяется госохрана, сами отказались от каких-либо привилегий в госпитализации.