Тонированные окна и отдельные медбригады: в больницах готовят отдельные палаты для VIP-пациентов

В киевских больницах готовят отдельные палаты для "особых пациентов". Говорится о чиновниках высокого уровня.

Департамент здравоохранения Киевской городской госадминистрации разослал медучреждениям столицы приказ об особых условиях лечения "особых пациентов". Приказ отсутствует на официальном сайте мэрии, но его копию опубликовали журналисты Bihus.Info.

Интересно Коронавирус из Куршевеля в Киев: как украинские олигархи доотдыхались

В приказе говорится о лицах, в отношении которых осуществляется государственная охрана. Фактически, это все чиновники высокого уровня страны. Департамент определил перечень медучреждений, которые должны будут принимать таких пациентов и прописал особые требования к содержанию больных.

В определенном Департаментом перечня – 17 медучреждений, среди которых Александровская больница, Детская клиническая больница №7, Киевский городской центр детской нейрохирургии.

Какие требования к обустройству таких палат:

Отдельные, изолированные от других помещений, палаты площадями не менее 13 квадратных метров с затененными окнами.

Палаты должны иметь удобные коммуникации с операционным блоком и диагностическим и другими отделениями.

Также предусмотрено наличие отдельного резерва лекарственных средств и развертывание опять таки отдельных круглосуточных сестринских постов в вышеуказанных палатах или же у них.

Еще приказали заведениям зарезервировать отдельные операционные и обеспечить их необходимыми лекарствами, медицинскими средствами и оборудованием.

Специальные требования Департамент прописал и в профессиональный состав бригад медицинской помощи для VIP-пациентов:

В них должно быть по четыре человека – врач, двое фельдшеров и водитель.

Все они должны иметь опыт работы в учреждениях экстренной медицинской помощи не менее 5 лет.

Если таких не найдется, то бригады должны формироваться из "наиболее квалифицированных медицинских работников".







Перечень больниц с палатами для "особых пациентов" / Документ Bihus.Info

Кто из должностных лиц имеет право на госохрану?

Государственная охрана по закону предоставляется целому ряду должностных лиц, в частности – президенту, премьер-министру, генпрокурору, председателю Конституционного суда, министру иностранных дел и тому подобное. Однако президенту персональными распоряжениями выделяют госохрану и не включенным в определенный законом перечень лицам.



Соответственно, к "особым" больным согласно приказу может попасть широкий круг людей. Так, например, пользуются госохраной бывший глава Службы безопасности и его первый заместитель – Василий Грицак и Виталий Маликов, экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан и экс-премьер Арсений Яценюк.

В целом по состоянию на конец 2019 года таких лиц было около двух десятков. Сегодня этот перечень скорее всего, существенно расширился после кадровых изменений в Офисе генпрокурора и Кабмине.