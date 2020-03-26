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      VIP-палаты для чиновников: Шмыгаль просит местные власти проверить информацию

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      Журналисты ранее сообщили, якобы в киевских больницах готовят специальные палаты для VIP-пациентов из числа чиновников. Мэр Киева Виталий Кличко уже отрицал, что такое возможно, а теперь и премьер Денис Шмыгаль уверяет, что правительство не выдавало никаких указаний относительно VIP-палат.

      В своем телеграм-канале Шмыгаль обратился к представителям местной власти, которой и подчинены коммунальные больницы.

      К слову Палаты для VIP-пациентов: Кличко утверждает, что Зеленский готов вмешаться в ситуацию

      Призываю, чтобы все ответственные органы на местах проверили информацию о выделении отдельных палат и отчитались,
      – отметил премьер-министр.

      Он также заявил, что никаких отдельных VIP-палат для чиновников не может быть, а палаты со специально оборудованными местами для охраны доступны только тем, кого перевели туда из тюрьмы.

      Скандал с VIP-палатами для чиновников: коротко

      Ранее о подготовке специальных палат для VIP-пациентов сообщали журналисты издания Bihus.info. Они опубликовали копию указа мэрии Киева, где говорилось о подготовке таких палат.

      Для специальных пациентов в больницах должны оборудовать специальные палаты с тонированными окнами, местом для охраны и даже отдельными медицинскими бригадами с опытом работы не менее 5 лет.

      В список таких VIP-пациентов должны были войти те, в отношении кого осуществляется государственная охрана. Другими словами – все чиновники высокого уровня.

      Информацию о подготовке таких палат опроверг мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что такие меры возможны только в отношении первых лиц государства – президента, премьера и председателя Верховной Рады.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Здоровье Лечение Новости политики Коронавирус в Украине Больница Денис Шмыгаль Кабинет Министров Украины Отдых VIP
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