VIP-палаты для чиновников: Шмыгаль просит местные власти проверить информацию
Журналисты ранее сообщили, якобы в киевских больницах готовят специальные палаты для VIP-пациентов из числа чиновников. Мэр Киева Виталий Кличко уже отрицал, что такое возможно, а теперь и премьер Денис Шмыгаль уверяет, что правительство не выдавало никаких указаний относительно VIP-палат.
В своем телеграм-канале Шмыгаль обратился к представителям местной власти, которой и подчинены коммунальные больницы.
К слову Палаты для VIP-пациентов: Кличко утверждает, что Зеленский готов вмешаться в ситуацию
Призываю, чтобы все ответственные органы на местах проверили информацию о выделении отдельных палат и отчитались,
– отметил премьер-министр.
Он также заявил, что никаких отдельных VIP-палат для чиновников не может быть, а палаты со специально оборудованными местами для охраны доступны только тем, кого перевели туда из тюрьмы.
Скандал с VIP-палатами для чиновников: коротко
Ранее о подготовке специальных палат для VIP-пациентов сообщали журналисты издания Bihus.info. Они опубликовали копию указа мэрии Киева, где говорилось о подготовке таких палат.
Для специальных пациентов в больницах должны оборудовать специальные палаты с тонированными окнами, местом для охраны и даже отдельными медицинскими бригадами с опытом работы не менее 5 лет.
В список таких VIP-пациентов должны были войти те, в отношении кого осуществляется государственная охрана. Другими словами – все чиновники высокого уровня.
Информацию о подготовке таких палат опроверг мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что такие меры возможны только в отношении первых лиц государства – президента, премьера и председателя Верховной Рады.