VIP-палати для чиновників: Шмигаль просить місцеву владу перевірити інформацію

Журналісти раніше повідомили, буцімто у київських лікарнях готують спеціальні палати для VIP-пацієнтів з кола чиновників. Мер Києва Віталій Кличко вже заперечував, що таке можливо, а тепер і прем'єр Денис Шмигаль запевняє, що уряд не видавав жодних вказівок щодо VIP-палат.

У своєму телеграм-каналі Шмигаль звернувся до представників місцевої влади, якій і підпорядковані комунальні лікарні.

До слова Палати для VIP-пацієнтів: Кличко стверджує, що Зеленський готовий втрутитись у ситуацію

Закликаю, щоби всі відповідальні органи на місцях перевірили інформацію щодо виділення окремих палат і прозвітували,

– наголосив прем'єр-міністр.

Він також заявив, що ніяких окремих VIP-палат для чиновників не може бути, а палати зі спеціально обладнаними місцями для охорони доступні лише тим, кого перевели туди з в'язниці.

Скандал з VIP-палатами для чиновників: коротко

Раніше про підготовку спеціальних палат для VIP-пацієнтів повідомляли журналісти видання Bihus.info. Вони опублікували копію указу мерії Києва, де мовилося про підготовку таких палат.

Для спеціальних пацієнтів у лікарнях мали обладнати спеціальні палати з тонованими вікнами, місцем для охорони і навіть окремими медичними бригадами з досвідом роботи щонайменше 5 років.

До списку таких VIP-пацієнтів мали увійти ті, щодо кого здійснюється державна охорона. Іншими словами – усі чиновники високого рівня.

Інформацію про підготовку таких палат заперечив мер Києва Віталій Кличко. Він наголосив, що такі заходи можливі лише щодо перших осіб держави – президента, прем'єра і голови Верховної Ради.