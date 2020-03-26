Влада Києва розповіла, для кого потрібні VIP-палати у лікарнях

Напередодні ЗМІ і соцмережі сколихнула інформація про облаштування спеціальних палат для VIP-персон у Києві. Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник висловився щодо того, кому потрібні спецпалати.

Правоохоронці мають розібратися, звідки з'явився наказ про спецпалати, а також чому потрапив до ЗМІ. Про це Микола Поворозник заявив в ефірі телеканалу "Прямий".

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Документ, за словами чиновника, видали для обмеженого кола осіб.

Цей наказ спрямований не для VIP, як усі говорять, а для тих, хто має державну охорону. Мається на увазі, люди з тюрем чи СІЗО,

– сказав Поворозник.

На іронічний коментар ведучого про те, що слабо віриться, що такі умови справді для засуджених, Поворозник відповів, що такими є вимоги відповідних міністерств. Особлива підготовка приміщень потрібна, адже люди з в'язниць також заслуговують на лікування.

Раніше таке ж припущення щодо VIP-палат висловив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Як і Поворозник, він зазначив, що палати з охороною можуть бути лише засуджених.

Які вимоги до облаштування палат:

Окремі, ізольовані від інших приміщень, палати площами не менше 13 квадратних метрів з затіненими вікнами.

Палати повинні мати зручні комунікації з операційним блоком, діагностичним та іншими відділеннями.

Також передбачена наявність окремого резерву лікарських засобів та розгортання знову таки окремих сестринських цілодобових постів у вищевказаних палатах або ж біля них.

Ще закладам наказали зарезервувати окремі операційні і забезпечити їх необхідними ліками, медичними засобами та обладнанням.

Тим часом Управління державної охорони у своєму фейсбуці зазначило, що не ставитиме вимог щодо спеціального облаштування палат. Через це начальник відомства Сергій Рудь звернувся до Віталія Кличка з проханням скасувати дію оприлюдненого наказу. УДО каже, що особи, на яких поширюється держохорона, самі відмовилися від будь-яких привілеїв у госпіталізації.