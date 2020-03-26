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      Влада Києва розповіла, для кого потрібні VIP-палати у лікарнях

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      Для кого облаштують VIP-палати у лікарнях / Фото 24 каналу

      Напередодні ЗМІ і соцмережі сколихнула інформація про облаштування спеціальних палат для VIP-персон у Києві. Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник висловився щодо того, кому потрібні спецпалати.

      Правоохоронці мають розібратися, звідки з'явився наказ про спецпалати, а також чому потрапив до ЗМІ. Про це Микола Поворозник заявив в ефірі телеканалу "Прямий".

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      Документ, за словами чиновника, видали для обмеженого кола осіб.

      Цей наказ спрямований не для VIP, як усі говорять, а для тих, хто має державну охорону. Мається на увазі, люди з тюрем чи СІЗО,
      – сказав Поворозник.

      На іронічний коментар ведучого про те, що слабо віриться, що такі умови справді для засуджених, Поворозник відповів, що такими є  вимоги відповідних міністерств. Особлива підготовка приміщень потрібна, адже люди з в'язниць також заслуговують на лікування. 

      Раніше таке ж припущення щодо VIP-палат висловив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Як і Поворозник, він зазначив, що палати з охороною можуть бути лише засуджених.

      Які вимоги до облаштування палат:

      • Окремі, ізольовані від інших приміщень, палати площами не менше 13 квадратних метрів з затіненими вікнами.
      • Палати повинні мати зручні комунікації з операційним блоком, діагностичним та іншими відділеннями.
      • Також передбачена наявність окремого резерву лікарських засобів та розгортання знову таки окремих сестринських цілодобових постів у вищевказаних палатах або ж біля них.
      • Ще закладам наказали зарезервувати окремі операційні і забезпечити їх необхідними ліками, медичними засобами та обладнанням.

      Тим часом Управління державної охорони у своєму фейсбуці зазначило, що не ставитиме вимог щодо спеціального облаштування палат. Через це начальник відомства Сергій Рудь звернувся до Віталія Кличка з проханням скасувати дію оприлюдненого наказу. УДО каже, що особи, на яких поширюється держохорона, самі відмовилися від будь-яких привілеїв у госпіталізації.

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Новини політики Лікування Лікарня СІЗО КМДА Верховна Рада Карантин в Україні 2020 Відпочинок VIP
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