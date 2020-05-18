Слабкодухим не дивитись: Малюська показав, чим годують в київському СІЗО – фото

Міністр юстиції Денис Малюська 18 травня вирішив скуштувати на обід їжу з Лук'янівського СІЗО Києва. Його враження від обіду можна описати, як двоякі.

За словами Малюськи, 18 травня в'язні отримали на обід кашу з м'ясом і суп, схожий на борщ. Фото їжі глава Мін'юсту опублікував на своїй фейсбук-сторінці.

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Які враження у Малюськи від обіду з СІЗО

Страви міністру юстиції привезли в офіс для перевірки. Він запевняє, що їжу брали із загального посуду. А працівників СІЗО про перевірку не попереджали.

Враження: каша з м'ясом чудові, борщ (або що там таке) не дуже, довго такий я не їстиму,

– визнав Малюська.

Він також пообіцяв періодично повторювати такі перевірки. Також міністр додав, що харчування в СІЗО покращиться.



Каша з м'ясом та борщ із СІЗО / Фото з фейсбук-сторінки Дениса Малюськи

Які плани в Малюськи щодо покращення умов в українських в'язницях

В грудні минулого року міністр у коментарі 24 каналу запевняв, що третину всіх українських в’язниць варто закрити. Мовляв, через те, що їх зараз забагато і вони не є заповненими.

За його словами, частину закритих в'язниць передадуть на приватизацію, частину – ЗСУ, а решту будуть консервувати.

Вторговані кошти міністерство має намір витратити на покращення умов в'язнів.

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Зверніть увагу! З 8 травня запрацювали платні камери з поліпшеними умовами у Київському слідчому ізоляторі. Невдовзі нововведення має торкнутися й інших українських СІЗО.



Як замовити місце у платній камері СІЗО / Інфографіка з соцмереж Дениса Малюськи