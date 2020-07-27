Міністерство юстиції України запровадило платні камери в українських СІЗО, а від нещодавнього часу можна навіть подарувати комусь сертифікат. Найдорожчий з таких коштує 12 тисяч у київському слідчому ізоляторі.

Послуга з сертифікатами стала популярною з самого початку, а вже в перші години придбали 4 сертифікати, розповів міністр юстиції Денис Малюська в коментарі програмі "Сніданок з 1+1".

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У перші години після запуску послуги Мін'юст отримав 28 тисяч гривень за перші сертифікати. Загальна вартість сертифікатів коливається в межах від 1 до 12 тисяч гривень,

– розповів Денис Малюська.

Вартість залежить від того, в якому саме СІЗО беруть сертифікат, а також від терміну його дії. Найдорожчий сертифікат за 12 тисяч гривень – це місяць у київському ізоляторі. До слова, 2 з 4 перших сертифікатів були саме такими найдорожчими.

Втім міністр зауважив, що нині неможливо передбачити, яким буде попит на сертифікати в платні камери СІЗО. Виручені гроші планують використати для ремонту безоплатних камер у слідчих ізоляторах.

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