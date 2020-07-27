"Комфорт у хату": скільки коштує найдорожчий сертифікат у платну камеру СІЗО
Міністерство юстиції України запровадило платні камери в українських СІЗО, а від нещодавнього часу можна навіть подарувати комусь сертифікат. Найдорожчий з таких коштує 12 тисяч у київському слідчому ізоляторі.
Послуга з сертифікатами стала популярною з самого початку, а вже в перші години придбали 4 сертифікати, розповів міністр юстиції Денис Малюська в коментарі програмі "Сніданок з 1+1".
Цікаво Платні камери у СІЗО вже принесли державі прибуток у 318 тисяч гривень
У перші години після запуску послуги Мін'юст отримав 28 тисяч гривень за перші сертифікати. Загальна вартість сертифікатів коливається в межах від 1 до 12 тисяч гривень,
– розповів Денис Малюська.
Вартість залежить від того, в якому саме СІЗО беруть сертифікат, а також від терміну його дії. Найдорожчий сертифікат за 12 тисяч гривень – це місяць у київському ізоляторі. До слова, 2 з 4 перших сертифікатів були саме такими найдорожчими.
Втім міністр зауважив, що нині неможливо передбачити, яким буде попит на сертифікати в платні камери СІЗО. Виручені гроші планують використати для ремонту безоплатних камер у слідчих ізоляторах.
Що відомо про платні камери в СІЗО
- Кабінет Міністрів України 22 квітня підтримав запровадження платних камер у слідчих ізоляторах. Тобто людина на добровільній основі може за певну плату отримати поліпшені побутові умови та харчування.
- Ці кошти спрямовуються до спеціального фонду та надалі їх використовують для проведення поточних і капітальних ремонтів приміщень слідчих ізоляторів.
- У липні також запровадили можливість купити подарунковий сертифікат на перебування в такій камері. Цей експериментальний проєкт планують завершити до 31 грудня 2021 року.