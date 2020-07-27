Министерство юстиции Украины ввело платные камеры в украинских СИЗО, а от недавнего времени можно даже подарить кому-то сертификат. Самый дорогой из таких стоит 12 тысяч в киевском следственном изоляторе.

Услуга с сертификатами стала популярной с самого начала, а уже в первые часы приобрели 4 сертификата, рассказал министр юстиции Денис Малюська в комментарии программе "Сніданок з 1+1".

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В первые часы после запуска услуги Минюст получил 28 тысяч гривен за первые сертификаты. Общая стоимость сертификатов колеблется в пределах от 1 до 12 тысяч гривен,

– рассказал Денис Малюська.

Стоимость зависит от того, в каком именно СИЗО принимают сертификат, а также от срока его действия. Самый дорогой сертификат за 12 тысяч гривен – это месяц в киевском изоляторе. К слову, 2 из 4 первых сертификатов были именно такими дорогими.

Впрочем, министр отметил, что сейчас невозможно предсказать, каким будет спрос на сертификаты в платные камеры СИЗО. Вырученные деньги планируют использовать для ремонта бесплатных камер в следственных изоляторах.

Что известно о платных камерах в СИЗО