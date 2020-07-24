Платные камеры в СИЗО уже принесли государству прибыль в 318 тысяч гривен
По состоянию на 22 июля за пользование платными камерами в СИЗО люди, которых взяли под стражу, "выложили" уже 318 тысяч гривен. В каких городах зафиксировали наибольший спрос на платные камеры в СИЗО и куда пойдут деньги – читайте дальше.
Платные камеры появились уже в большинстве городов Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины в телеграме.
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В каких городах есть спрос на платные камеры в СИЗО
В целом платные камеры в СИЗО работают в Киеве, Львове, Чернигове, Запорожье, Днепре, Харькове, Полтаве, Сумах, Старобельске, Житомире, Хмельницком, Черновцах, Виннице, Ровно, Луцке, Черткове, Ивано-Франковске, Ужгороде и пгт Каменное.
Больше всего денег за пребывание в платных камерах заплати удерживаемые Киевского следственного изолятора – почти 250 тысяч гривен. Второе место занимает Запорожский следственный изолятор – 20 400 гривен, а третье – СИЗО во Львове.
Спрос на платные камеры в СИЗО / Инфографика Минюста
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Куда пойдут деньги
В Министерстве юстиции отметили, что эти деньги пойдут на ремонт обычных камер СИЗО, которые находятся в ужасном состоянии.
На этот раз за поступления от платных камер была отремонтирована камера на 12 человек в ГУ "Киевский следственный изолятор",
– отчитались в ведомстве.
Что известно о платных камерах в СИЗО
- Кабинет Министров Украины 22 апреля поддержал введение платных камер в следственных изоляторах. То есть человек на добровольной основе может за определенную плату получить улучшенные бытовые условия и питание.
- Эти средства направляются в специальный фонд и в дальнейшем их используют для проведения текущих и капитальных ремонтов помещений следственных изоляторов.
- Этот экспериментальный проект планируют завершить до 31 декабря 2021 года.