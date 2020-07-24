Платні камери у СІЗО вже принесли державі прибуток у 318 тисяч гривень
Станом на 22 липня за користування платними камерами у СІЗО люди, яких взяли під варту, "виклали" вже 318 тисяч гривень. В яких містах зафіксували найбільший попит на платні камери у СІЗО та куди підуть гроші – читайте далі.
Платні камери з'явилися вже у більшості міст України. Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України у телеграмі.
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В яких містах є попит на платні камери у СІЗО
Загалом платні камери у СІЗО працюють у Києві, Львові, Чернігові, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові, Полтаві, Сумах, Старобільську, Житомирі, Хмельницькому, Чернівцях, Вінниці, Рівному, Луцьку, Чорткові, Івано-Франківську, Ужгороді та смт Кам'яне.
Найбільше грошей за перебування у платних камерах заплати утримувані Київського слідчого ізолятора – майже 250 тисяч гривень. Друге місце посідає Запорізький слідчий ізолятор – 20 400 гривень, а третє – СІЗО у Львові.
Попит на платні камери у СІЗО / Інфографіка Мін'юсту
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Куди підуть гроші
У Міністерстві юстиції зауважили, що ці гроші підуть на ремонт звичайних камер СІЗО, які перебувають у жахливому стані.
Цього разу за надходження від платних камер була відремонтована камера на 12 осіб у ДУ "Київський слідчий ізолятор",
– відзвітували у відомстві.
Що відомо про платні камери у СІЗО
- Кабінет Міністрів України 22 квітня підтримав запровадження платних камер у слідчих ізоляторах. Тобто людина на добровільній основі може за певну плату отримати поліпшені побутові умови та харчування.
- Ці кошти спрямовуються до спеціального фонду та надалі їх використовують для проведення поточних і капітальних ремонтів приміщень слідчих ізоляторів.
- Цей експериментальний проєкт планують завершити до 31 грудня 2021 року.