Станом на 22 липня за користування платними камерами у СІЗО люди, яких взяли під варту, "виклали" вже 318 тисяч гривень. В яких містах зафіксували найбільший попит на платні камери у СІЗО та куди підуть гроші – читайте далі.

Платні камери з'явилися вже у більшості міст України. Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України у телеграмі.

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В яких містах є попит на платні камери у СІЗО

Загалом платні камери у СІЗО працюють у Києві, Львові, Чернігові, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові, Полтаві, Сумах, Старобільську, Житомирі, Хмельницькому, Чернівцях, Вінниці, Рівному, Луцьку, Чорткові, Івано-Франківську, Ужгороді та смт Кам'яне.

Найбільше грошей за перебування у платних камерах заплати утримувані Київського слідчого ізолятора – майже 250 тисяч гривень. Друге місце посідає Запорізький слідчий ізолятор – 20 400 гривень, а третє – СІЗО у Львові.



Попит на платні камери у СІЗО / Інфографіка Мін'юсту

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Куди підуть гроші

У Міністерстві юстиції зауважили, що ці гроші підуть на ремонт звичайних камер СІЗО, які перебувають у жахливому стані.

Цього разу за надходження від платних камер була відремонтована камера на 12 осіб у ДУ "Київський слідчий ізолятор",

– відзвітували у відомстві.

Зверніть увагу! 24 канал намагається з'ясувати, скільки довелося витратити на створення платних камер у СІЗО. Раніше міністр юстиції Денис Малюська заявив, що у відомстві пропонують залучити для цього бізнес.

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