У Житомирі відкрили платну камеру СІЗО: фото та ціни
Уряд реалізовує в Україні експериментальний проєкт із запровадження платних камер у СІЗО. Одну з таких відкрили у Житомирі 20 червня.
Міністр юстиції Денис Малюська у фейсбуці опублікував фото платної камери з покращеними умовами перебування.
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Про ціни
Ціни на перебування в платній камері СІЗО в Житомирі:
- за 1 добу – 610 гривень;
- за тиждень – 2070 гривень;
- за місяць – 3940 гривень.
Як виглядають платні камери в СІЗО у Житомирі / Фото з фейсбук-сторінки Дениса Малюськи
Міністр також опублікував фото стіни в СІЗО, біля якої колись відбувалися розстріли людей.
"До 1938-го перед стіною проводились розстріли. Сліди від куль, що вбивали в’язнів, добре видно і зараз. Сумне місце", – написав політик.
Стіна розстрілу у СІЗО Житомира / Фото з фейсбуку Малюськи
В Україні відкривають платні камери у СІЗО: що про це відомо
- Кабімін підтримав запровадження платних камер у слідчих ізоляторах у якості експеримента і в окремих СІЗО.
- Проєкт планують завершити до 31 грудня 2021 року.
- Мова йде про слідчі ізолятори, тобто місця, де утримуються люди, щодо яких немає вироку суду.
- Мета проєкту – прибрати корупцію та знайти додаткове фінансування для слідчих ізоляторів. Тобто замість хабаря гроші за кращу камеру будуть йти офіційно у бюджетний спецфонд.
- Наявність платних камер не порушує прав людини. Як і раніше, функціонують безкоштовні камер, а їх стан покращиться за рахунок доходів, які генеруватимуть платні камери.