Уряд реалізовує в Україні експериментальний проєкт із запровадження платних камер у СІЗО. Одну з таких відкрили у Житомирі 20 червня.

Міністр юстиції Денис Малюська у фейсбуці опублікував фото платної камери з покращеними умовами перебування.

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Про ціни

Ціни на перебування в платній камері СІЗО в Житомирі:

за 1 добу – 610 гривень;

за тиждень – 2070 гривень;

за місяць – 3940 гривень.

Як виглядають платні камери в СІЗО у Житомирі / Фото з фейсбук-сторінки Дениса Малюськи

Міністр також опублікував фото стіни в СІЗО, біля якої колись відбувалися розстріли людей.

"До 1938-го перед стіною проводились розстріли. Сліди від куль, що вбивали в’язнів, добре видно і зараз. Сумне місце", – написав політик.



Стіна розстрілу у СІЗО Житомира / Фото з фейсбуку Малюськи

В Україні відкривають платні камери у СІЗО: що про це відомо